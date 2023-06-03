İşte Erdoğan'ın yeni kabinesi

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre 28 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, bugün yemin ederek görevine başladı.



Erdoğan, akşam saatlerinde Saray'da düzenlenen törende yeni kabineyi açıkladı.



Erdoğan, açıklamalarına "Demokrasimizin gücüne güç katan bir seçimi tamamlamış bulunuyoruz. 28 milyona yakın vatandaşımızın teveccühüne mazhar olmanın gururunu yaşıyoruz. 85 milyon vatandaşımızla birlikte 100 milyonların dualarını taşıdığımızın farkındayız. Bugüne kadar milletin emanetine halel getirmediysek bundan sonra da emanete sahip çıkacağız.



28. Dönem milletvekili olarak Meclis'te ülkemize hizmet mücadelesini sürdürecek eski bakan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadeleri ile başladı.



Erdoğan daha sonra kabineyi tek tek açıkladı.



İşte yeni bakanlar:



Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz



Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç



Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı: Mahinur Göktaş



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki



Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan



Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı: Alpaslan Bayraktar



Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak



Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy



Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek



İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya



Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler



Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca



Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır



Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı



Ticaret Bakanı: Ömer Bolat



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu



Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin



SOYLU LİSTE DIŞI



Erdoğan, eski bakanlar kurulundan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a yeni kabinesinde de görev verirken, yeni dönemde hükümette görev alıp almayacağı merak edilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu liste dışı kaldı.



SADECE İKİ BAKAN YARDIMCISI BAKAN YAPILDI



Erdoğan açıkladığı listeye göre sadece iki ismi yardımcılığını yaptığı bakanlığa atandı.



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır önceki dönem bakan yardımcısı olarak görev yapan isimler.

