Samanyolu Haber /Politika / İşte Erdoğan'ın yeni kabinesi /03 Haziran 2023 22:18

İşte Erdoğan'ın yeni kabinesi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabinesini Çankaya Köşkü'nde açıkladı.

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre 28 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, bugün yemin ederek görevine başladı.

Erdoğan, akşam saatlerinde Saray'da düzenlenen törende yeni kabineyi açıkladı.

Erdoğan, açıklamalarına "Demokrasimizin gücüne güç katan bir seçimi tamamlamış bulunuyoruz. 28 milyona yakın vatandaşımızın teveccühüne mazhar olmanın gururunu yaşıyoruz. 85 milyon vatandaşımızla birlikte 100 milyonların dualarını taşıdığımızın farkındayız. Bugüne kadar milletin emanetine halel getirmediysek bundan sonra da emanete sahip çıkacağız.

28. Dönem milletvekili olarak Meclis'te ülkemize hizmet mücadelesini sürdürecek eski bakan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadeleri ile başladı.

Erdoğan daha sonra kabineyi tek tek açıkladı.

İşte yeni bakanlar:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı: Mahinur Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı: Alpaslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu

Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin

SOYLU LİSTE DIŞI

Erdoğan, eski bakanlar kurulundan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a yeni kabinesinde de görev verirken, yeni dönemde hükümette görev alıp almayacağı merak edilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu liste dışı kaldı.

SADECE İKİ BAKAN YARDIMCISI BAKAN YAPILDI

Erdoğan açıkladığı listeye göre sadece iki ismi yardımcılığını yaptığı bakanlığa atandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır önceki dönem bakan yardımcısı olarak görev yapan isimler.
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