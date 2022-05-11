Samanyolu Haber /Spor / İşte Haaland'ın yeni takımı /11 Mayıs 2022 07:22

İşte Haaland'ın yeni takımı

Son yılların en çok aranan forvetlerinden Norveçli Erling Haaland, Manchester City'ye transfer oluyor.

SHABER3.COM

İngiltere Premier Lig ekibi, genç yıldızın formasını giydiği Borussia Dortmund ile prensipte anlaştıklarını duyurdu.

Manchester ekibi kısa açıklamada: "Manchester City, 1 Temmuz 2022'de forvet Erling Haaland'ın kulübe transferi için Borussia Dortmund ile prensipte bir anlaşmaya vardığımızı doğrulayabilir." dedi.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Sky Sports ile röportajında Haaland'ın transferi "piyasayı tamamen yeni bir seviyeye taşıyacak" dedi.

Norveçli'nin ayrılışının açıklanmasının ardından Borussia Dortmund, 20 yaşındaki Alman Karim Adeyemi'nin Salzburg'dan alımını resmileştirdi.

Haaland'ın transferi için serbest kalma bedeli olan 75 milyon Euronun ödenmesi bekleniyor.

Oyuncunun babası Alf-Inge Haaland da 2000 ile 2003 arasında Manchester City'de top koşturdu.

88 maçta 85 gol

Haaland, 2020 Ocak ayında Salzburg'dan 20 milyon Euro karşılığında Borussia Dortmund'a transfer oldu.

Dünya futbolunun yükselen yıldızı 21 yaşındaki oyuncu, Ocak 2020'de Salzburg'dan Alman kulübüne katıldığından bu yana 88 maçta 85 gol kaydetti; bu sezon ise 29 maçta, 28 gole imza attı.

Haaland'ın Bayern Münih'in rekor kıran golcü oyuncusu Robert Lewandowski ile olan rekabeti, son üç sezonda Bundesliga'yı ateşledi.

Haaland'ın cumartesi günü Hertha Berlin'e karşı oynayacağı sezonun son maçında Dortmund taraftarlarına veda etmesi bekleniyor.
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