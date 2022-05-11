Samanyolu Haber /Gündem / Saadet liderinden Erdoğan'ın yeni 'konut paketi'ne sert eleştiri /11 Mayıs 2022 01:12

Saadet liderinden Erdoğan'ın yeni 'konut paketi'ne sert eleştiri

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni konut kredisi paketini eleştiren Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, AKP iktidarının rantı, betonu ve bir avuç insanın menfaatini öncelediğni ifade ederek, "Bu iktidarı, artık ev sahibi olmayı hayal bile edemeyen, kirasını dahi ödeyemeyen milyonlarca insanımızla birlikte değiştireceğiz!" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Yükselen enflasyon ve ekonomik dar boğaz nedeniyle adeta durma noktasına gelen konut sektörünü hareketlendirmek adına Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklanan yeni konut kredisi paketine Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert bir eleştiri geldi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili bir dizi mesaj paylaşan Karamollaoğlu, söz konusu paketin küçük bir azınlığın faydasına planlanırken; orta sınıfın konut sahibi olmasını ise daha da zorlaştıracağını iddia etti.

Karamollaoğlu mesajlarında şu ifadeleri kullandı:

Bu düzenleme küçük bir azınlığın faydasına planlanırken; orta sınıfın konut sahibi olmasını ise daha da imkansızlaştıracaktır.

Konut fiyatlarındaki şişmeyi düşürmek bir yana, daha şimdiden fiyatların hızlı bir şekilde yükselmesine sebep olunmuştur.

Eğer konutla ilgili makul ve insanımızı önceleyen bir düzenleme yapılacaksa; bütün maliyetleri standardize edecek, arsa maliyetinden üretim ve yapı maliyetlerinin düşürülmesine kadar birçok hususu regüle eden bir perspektif ile konuyu masaya yatırmak zorunluluğu söz konusudur.

Ancak söz konusu paket; sadece ama sadece Ak Parti'nin “yeni ve yeniden” bir oyunudur.

Bu oyun ve hokkabazlık eninde sonunda iktidarın ayaklarına dolanacak; fakat ne yazık ki topluma da maliyeti çok büyük olacaktır.

İktidarın yanlış politikalarının sebep olduğu maliyeti daha fazla üstlenmek zorunda değiliz.

Rantı, betonu ve bir avuç insanın menfaatini önceleyen bu iktidarı, artık ev sahibi olmayı hayal bile edemeyen, kirasını dahi ödeyemeyen milyonlarca insanımızla birlikte değiştireceğiz!


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Saadet liderinden Erdoğan'ın yeni 'konut paketi'ne sert... Sonraki Haber >>

Show TV Nebati skecini yayınlayacak: 'Sansür uygulayacak kadar da şuursuz değiliz'

Show TV Nebati skecini yayınlayacak: 'Sansür uygulayacak kadar da şuursuz değiliz'

Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma

Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma

Erdoğan'ın 250 milyon dolar rüşvet istediği holding

Erdoğan'ın 250 milyon dolar rüşvet istediği holding

Mariupol’daki fabrikada şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Mariupol’daki fabrikada şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Soylu ve Özdağ arasında seviyesiz polemik!.. 'O.Ç', 'Çıkışa gel'

Soylu ve Özdağ arasında seviyesiz polemik!.. 'O.Ç', 'Çıkışa gel'

Başkomiserden milletvekiline tehdit: Seni çivilerim!

Başkomiserden milletvekiline tehdit: Seni çivilerim!

Ünlü Amiral 15 Temmuzu anlattı

Ünlü Amiral 15 Temmuzu anlattı

AKP'li başkan bayramlaşmak için gittiği mahallede böyle protesto edildi

AKP'li başkan bayramlaşmak için gittiği mahallede böyle protesto edildi

'Nagehan Alçı gibi vasat insanların hayatımızı yönlendirmesine karşıyım

'Nagehan Alçı gibi vasat insanların hayatımızı yönlendirmesine karşıyım

Felçli ve yüzde 89 engelli KHK’lı öğretmen tutuklandı

Felçli ve yüzde 89 engelli KHK’lı öğretmen tutuklandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:18:47