EURO 2024'te açılış ve kapanış adresleri belli oldu

Futbol severlerin merakla beklediği ve bu defa Almanya'da düzenlenmesi kararlaştırılen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış ve kapanış maçlarının yapılmasının planlandığı adresler açıklandı.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) açılış maçına Münih, finaline Berlin ev sahipliği yapacak. Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) açılış maçına Münih, finaline Berlin ev sahipliği yapacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen icra kurulu toplantısında EURO 2024 maç takviminin onaylandığı belirtildi.14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihlerinde 10 şehirde yapılacak EURO 2024'ün açılış maçının Münih'teki Allianz Arena'da, final karşılaşmasının ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı kaydedildi.