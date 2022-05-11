Samanyolu Haber /Spor / Şampiyon Trabzonspor kupada Kayserispor'a elendi /11 Mayıs 2022 00:15

Şampiyon Trabzonspor kupada Kayserispor'a elendi

Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitimine 3 hafta kalan şampiyon olan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Yukatel Kayserispor'a 4-2 yenilerek turnuvaya veda etti.

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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşı karşıya gelen Yukatel Kayserispor ile Trabzonspor arasındaki müsabakada kazanan 4-2'lik skorla Kayseri ekibi oldu.

Kayseri'de oynanan maçın henüz 3. dakikasında Trabzonspor Nwakaeme'nin golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol çıkmayınca takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.

48. dakikada Emrah Başsan Yukatel Kayserispor'a beraberliği getiren golü kaydetti: 1-1.

Mecit Hüseyni ise 59. dakikada attığı golle Kayseri ekibini 2-1 öne geçiren isim oldu.

82. dakikada Bakasetas Trabzonspor'un ikinci golünü attı: 2-2.

Yukatel Kayserispor'un kazandığı penaltıyı 90+1 dakikada gole çeviren Mame Thiam sarı kırmızılıları bir kez daha öne geçiren isim oldu: 3-2.

90+6. dakikada ise bir kez daha sahneye çıkan Emrah Başsan kendisinin ikinci takımının ise dördüncü golünü attı: 4-2.

Kalan sürede başka gol olmayınca müsabaka Yukatel Kayserispor'un 4-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

Böylelikle Yukatel Kayserispor, yarı final ilk maçını 1-0 kaybetmiş olmasına rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkarken, Trabzonspor ise turnuvaya yarı finalde veda etmiş oldu.
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