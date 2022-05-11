Şampiyon Trabzonspor kupada Kayserispor'a elendi

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşı karşıya gelen Yukatel Kayserispor ile Trabzonspor arasındaki müsabakada kazanan 4-2'lik skorla Kayseri ekibi oldu.





Kayseri'de oynanan maçın henüz 3. dakikasında Trabzonspor Nwakaeme'nin golüyle 1-0 öne geçti.





İlk yarıda başka gol çıkmayınca takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.





48. dakikada Emrah Başsan Yukatel Kayserispor'a beraberliği getiren golü kaydetti: 1-1.





Mecit Hüseyni ise 59. dakikada attığı golle Kayseri ekibini 2-1 öne geçiren isim oldu.





82. dakikada Bakasetas Trabzonspor'un ikinci golünü attı: 2-2.





Yukatel Kayserispor'un kazandığı penaltıyı 90+1 dakikada gole çeviren Mame Thiam sarı kırmızılıları bir kez daha öne geçiren isim oldu: 3-2.





90+6. dakikada ise bir kez daha sahneye çıkan Emrah Başsan kendisinin ikinci takımının ise dördüncü golünü attı: 4-2.





Kalan sürede başka gol olmayınca müsabaka Yukatel Kayserispor'un 4-2'lik galibiyetiyle sona erdi.





Böylelikle Yukatel Kayserispor, yarı final ilk maçını 1-0 kaybetmiş olmasına rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkarken, Trabzonspor ise turnuvaya yarı finalde veda etmiş oldu.

