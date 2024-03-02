İşte İstanbul'da son anket: İmamoğlu - Murat Kurum yarışında son durum





(Yeniden Refah) Mehmet Altınöz: Yüzde 1.8

Kararsız: Yüzde 20.2









Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere bir ay kala kamuoyu araştırma şirketleri, saha çalışmalarını hızlandırdı. Metropoll Araştırma Şirketi, yarışın en heyecanlı geçeceği illerin başında gelen İstanbul'da yaptıkları anketin sonuçlarını yayınladı.21-22 Şubat tarihlerinde 1664 kişiyle yapılan ankette katılımcılara "31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partinin adayına oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Kararsızlar dağıtılmadan önce sonuçlar şöyle şekillendi:(CHP) Ekrem İmamoğlu: Yüzde 34.7(AKP) Murat Kurum: Yüzde 32.1(DEM PARTİ) Meral Danış Beştaş - Murat Cepni: Yüzde 4.9(İYİ Parti) Buğra Kavuncu: Yüzde 2.5(Zafer Partisi) Azmi Karamahmutoğlu: Yüzde 2.0Diğer: Yüzde 1.8,