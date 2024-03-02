İşte İstanbul'da son anket: İmamoğlu - Murat Kurum yarışında son durum

21-22 Şubat tarihlerinde 1664 kişiyle yapılan ankette katılımcılara "31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partinin adayına oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Kararsızlar dağıtılmadan önce sonuçlar şöyle şekillendi:
(CHP) Ekrem İmamoğlu: Yüzde 34.7
(AKP) Murat Kurum: Yüzde 32.1
(DEM PARTİ) Meral Danış Beştaş - Murat Cepni: Yüzde 4.9
(İYİ Parti) Buğra Kavuncu: Yüzde 2.5
(Zafer Partisi) Azmi Karamahmutoğlu: Yüzde 2.0
(Yeniden Refah) Mehmet Altınöz: Yüzde 1.8
Diğer: Yüzde 1.8,
Kararsız: Yüzde 20.2