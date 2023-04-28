Samanyolu Haber /Politika / İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: Vasatlığın 21 tonu /28 Nisan 2023 16:47

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: Vasatlığın 21 tonu

İYİ Parti'nin 14 Mayıs seçimleri için yayımladığı videoda AKP iktidarının 21 yılda eğitim sisteminde yarattığı tahribata dikkat çekildi. Videoda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrencileri ve öğretmenleri hedef gösteren skandal ifadeleri de yer aldı.

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne geri sayım sürerken siyasi partiler seçim çalışmalarını hızlandırdı. İYİ Parti'nin yeni seçim videosunda AKP iktidarına yönelik eleştirilere yer verildi.

"5 Tepe Dershaneleri sunar: Vasatlığın 21 Tonu" başlıklı videoda, AKP'nin 21 yıllık iktidarı süresince eğitim sisteminde yarattığı tahribatlar vurgulandı. Videoda atanamayan öğretmenlere de dikkat çekildi.

EĞİTİMDE 21 YILDA NELER YAŞANDI?

Videoda, depremzedelerin yerleştirileceği belirtilerek yurtlardan çıkarılıp uzaktan eğitime zorlanan üniversite öğrencilerinin eylemleri, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ile akademisyenlerinin direnişlerine, atanamayan öğretmenlerin isyanına ve yoksulluk nedeniyle eğitime ulaşmakta zorluk yaşayan çocuklara vurgu yapıldı.

Eğitimin, alınan karar ve uygulanan AKP politikaları ile niteliksiz hale getirilmesi, öğrencilerin eğitim düzeyinde gerileme yaşandığına yönelik veriler de videoda yer aldı.

Öte yandan videoda, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitimcilere ve öğrencilere yönelik skandal ifadeleri de hatırlatıldı.
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