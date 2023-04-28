







Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan da "Gün geçmiyor ki Millet İttifakı'nın 14 Mayıs'ta yapılacak seçimi açık farkla kazanacağına dair umudumuz daha da büyümesin :) Seçimi kaybetme korkusu ile 14 Mayıs'a 'siyasi darbe' bile diyebilecek raddeye gelmeleri tek kelimeyle trajikomik" diye tweet attı.

























Soylu ne demişti?





İçişleri Bakanı Soylu, dün akşam İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'nda yaptığı konuşmada, "15 Temmuz, onların fiili darbe girişimiydi. Şimdi burada söylüyorum. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimleridir. Bu kadar açık ve net. 14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir. Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs'ta her birini bir araya getirerek oluşturabilecek darbe girişimidir" demişti. Soylu, "Bunu ben söylemedim. Bunu bugün Amerika'nın başındaki zat yıllar önce söyledi. Yıllar önce denedikleri bütün yöntemler berhava olunca ancak böyle bir yöntemle Türkiye'yi ele geçirebileceklerini ifade ettiler" diye eklemişti.







