Eski MHP’li Vural: Kutuplaşmayla siyaset nereye kadar?

MHP Grup Başkanvekilliği görevini bıraktıktan sonra aktif siyasetten çekilen Oktay Vural, seçim sürecine ilişkin sessizliğini bozdu.





AKP-MHP-BBP-HÜDA PAR-Yeniden Refah-DSP koalisyonundan oluşan Cumhur İttifakı’nın ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı söylemlerine bir tepki de eski MHP Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Oktay Vural'dan geldi.





"SEÇİM SAVAŞ, SANDIK MEZAR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vural, "Seçim... Ya işgalciler, ya biz… Ya şampanya patlatanlar, ya biz… Ya emperyalistler, ya… Ya teröristler, ya... Ya düşmanlar, ya... Ya küffarlar, ya… Ya darbe, ya... Ya kötüler, ya… Ya kirliler, ya… Ya dikta, ya... Öteki'ni kullanarak Kendi'ni pazarlamak. Ötekiler ve biz… Kurgu ve algı üzerine seçim... Soluduğumuz hava, güvensizlikle o kadar kirlenmiş ki neredeyse bizi boğuyor. Tek amaç Öteki'ni yenmek! Sandığa gömmek… Seçim savaş, sandık mezar…" ifadelerini kullandı.





"SEÇİM HÜR TERCİH Mİ YOKSA ZORAKİ TERCİH Mİ?"

Vural'ın paylaşımının devamında şu sözler yer aldı:





"Bakış açısını daraltan tek yönlü yapısı, sürekli bir öteki yaratma ve yok etme mantığı üzerine kuranlar, tezlerini savunmak için, özgür iradesini yönetime devretmiş; düşünmeyen, kendine özgü inisiyatif hakları olmayan, kişilere büyük ihtiyaç duyar. Seçim hür tercih mi, yoksa zoraki tercih mi? Demokrasi çaresizlikler üzerinden zorla 'rıza üretme' mi? Demokrasi iki kurtla bir kuzunun akşam yemeğinde ne yiyeceklerine karar vermek mi? 'Fikir ona derler ki, bir yol açsın, yol ona derler ki, bir gerçeğe ulaşsın.' (Mevlana)





"KÖTÜLÜĞÜ DEFEDİP İYİLİĞE İSNAT EDİLENLER ÜZERİNE AKIL YÜRÜTÜLMELİ"

Gerçeğe nasıl ulaşacağız? İyi-kötü, güzel-çirkin, nimet-belâ, fayda-zarar, ümit-korku bir bütünün parçalarıdır. Bu özellikler değişime, dönüşüme kılavuzluk etmektedir. Bu kılavuzu kullanmak için bilgi, fikir, değer eksenli akıl, idrak ve sorumluluk gerekir. Bilgi sahibi olmadan fikir, fikir olmadan siyaset olur mu? İlkeden mahrum politik söylemin amaç, hedef ve anlamını kaybetmesi ortamı çölleştirmiyor mu? Marjinalleşme, kutuplaşma ve kişiselleşmeyle siyaset nereye kadar? Bu sürecin yapısallaşması bizi nereye götürür? Böyle bir ortamı oluşturan kötülüğü önce defedip iyiliğe ve güzelliğe isnat edilenler üzerinde akıl yürütüp sorgulayıp bir tercihe doğru yönelmekle yenilenmemiz mümkün olabilir. #HayırlıCumalar."