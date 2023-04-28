Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna’da çok yerde şiddetli patlamalar oldu /28 Nisan 2023 16:05

Ukrayna’da çok yerde şiddetli patlamalar oldu

Ukrayna'da Başkent Kiev ve bazı büyük şehirlerde patlama sesleri duyuldu

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - UKRAYNA 

Başkent Kiev ve bazı büyük şehirlerde sabahın erken saatlerinde patlamalar gerçekleşti. Bazı bölgelerden can kaybı yaşandığı haberleri geliyor.

Ukrayna’nın çok yerinde hava saldırısı alarmı verildikten sonra, Kiev, Kremençug ve Dnepropetrovsk'ta patlamalar olduğu bildirildi.

Güney şehirlerinde Mykolaiv, Poltava ve Cherkasy bölgeleri de dahil olmak üzere diğer bölgelerdeki patlamalarla ilgili bilgiler var.

Buna karşılık, Herson’dan sonra şimdi de Ukrayna ordusunun Energodar'a saldırmaya hazırlandığı bildirildi.

Ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Lugansk’ın Rovenky bölgesindeki petrol deposuna yedi İHA kullanarak saldırı düzenledi. Ukrayna ordusu bu saldırılar için Çin yapımı Mugin-5 Pro ticari insansız hava araçlarını kullandığı bildiriliyor.
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