Rusya, petrol ve gaz üretimini azaltıyor

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Rusya'nın bu yıl petrol ve gaz üretimini 2022'ye göre 20 milyon ton azaltarak 515 milyon tona düşüreceğini söyledi. Açıklama Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak tarafından yapıldı.





Ona göre 2023 yılında Rusya'dan Avrupa'ya petrol ve petrol ürünleri ihracatı 2,5 kat azalacak ve 140 milyon ton hammadde Asya pazarlarına yönlendirilecek.





Rusya, OPEC+ ülkelerinin petrol üretiminde ek kısıntıya ihtiyaç görmüyor ve karar nedeniyle petrol piyasasında bir sıkıntı beklemiyor. Ona göre dünya petrol piyasası şu anda dengede.





Ayrıca Başbakan Yardımcısı, Ural petrolünün Brent Petrolü karşısında indirim seviyesinin minimumun altında olduğunu söyledi. Baltık limanlarında Kuzey Denizi petrolüne uygulanan indirimi şu anda varil başına 26-27 dolar civarında.





Bu ay, Rusya ve diğer yedi ülke petrol üretiminde gönüllü kesintiler yapılacağını duyurdu. Rusya, Mayıs ayından yıl sonuna kadar üretimi günde 500 bin varil azaltacak. Enerji Bakanlığı, petrol üretimindeki düşüşün 2023'ün ikinci yarısında fiyatları etkileyeceğini söyledi.





Rusya, petrolün %60'ını Asya'ya yönlendirecek





Ayrıca Rusya, ambargolar öncesi Avrupa ülkelerine saattığı 140 milyon ton petrol ve petrol ürünlerini Asya’ya yönlendiriyor.





Avrupa Birliğine toplamda 220 milyon ton petrol ve petrol ürünleri satan Rusya, ambargolar sonrası bunu 2022’de 80-90 milyon tona indirdi.





Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak tarafından yapılan açıklamada, Novak, Rusya'nın daha önce Avrupa ülkelerine sattığı petrolün yaklaşık yüzde 20'sini Asya'ya yönlendirdiğini, bu yıl içinde bu rakamın yüzde 60’ı geçeceğini, önümüzdeki yıllarda da yüzde yüze ulaşacağını belirtti.