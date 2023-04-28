Samanyolu Haber /Spor / Al Nassr başkanından Ronaldo itirafı: 'Dolandırıldım' /28 Nisan 2023 16:01

Al Nassr başkanından Ronaldo itirafı: 'Dolandırıldım'

Suudi Aradbistan kulübü Al Nassr, kış transfer döneminde rekor bir maaşla Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak bütük ses getirmişti. Al Nassr Başkanı Al-Muammar, Cristiano Ronaldo ile ilgili çok çarpıcı bir itirafta bulundu.

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Dünya futbolunun en iyileri arasında başı çeken isimlerden birisi olan Cristiano Ronaldo, kariyerinde büyük bir düşüş yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Manchester United ile birçok sorun yaşayan Ronaldo, Dünya Kupası'na da erken veda etmişti.


Cristiano Ronaldo'nun takımı Suudi Süper Kupası ve Kral Kupası'na veda etti. Ligde de istenilen sonuçlar gelmeyince eleştirilerin hedefi olmuştu.

Al Nassr Başkanı Al-Muammar yaptığı açıklamada, Cristiano Ronaldo transferinde dolandırıldığını açıkladı.

"HAYATIMDA İKİ KEZ DOLANDIRILDIM"

Eldes Marque'de yer alan habere göre; Al Nassr Başkanı Al-Muammar, ArabiaNews50'ye şunları söyledi:

"Hayatımda yalnızca iki kez dolandırıldım. İlki, üç sıra kebap istediğimde yalnızca iki sıra gönderdikleri gündü. İkincisi, Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzaladığım gündü."

Ayrıca teknik direktör Rudi Garcia'nın Portekizli yıldızla yaşadığı sorun nedeniyle görevine son verildiği iddia ediliyordu.

Portekizli yıldız, Al Nassr formasıyla çıktığı 14 maçta 11 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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