Samanyolu Haber /Gündem / 80 milyon dolarlık kara para davasında karar çıktı /28 Nisan 2023 17:38

80 milyon dolarlık kara para davasında karar çıktı

On milyonlarca dolarlık kara parayı TIR’larda gizleyerek yurda getirmekle suçlanan kişiler hakkında açılan ‘dolandırıcılık’ davasında karar çıktı.

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Çeşitli ülkelerdeki kara paranın Türkiye’ye nasıl getirildiğini de ortaya koyan dava İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Aralarında Abdurrahim Haşimoğlu (41), Serhat Tiryaki (37), Cemal Erhan Saydam (47)) ve Hasan Yıldırım’ın (35) olduğu 4 kişi savcılığa yaptıkları başvurularda, transfer edilmek üzere Volkan Özel’e verdikleri milyonlarda doların kendilerine iade edilmediğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre; yürütülen soruşturma sonrası, Kapalıçarşı ve Laleli’nin en büyük dövizcileri olan Cengizler Döviz ve Aklar Döviz’in sahipleri Alaaddin Ak (58) oğlu Mustafa Ak (32), akrabaları Volkan Özel (41) ile polis memuru Behzat Güzeldere (35) 12 Şubat 2022’de gözaltına alındı. Şüphelilerden Baba-oğul Ak ile Özel tutuklandı.

“ÜLKEYE KARA PARA GETİRDİK”

Bugün görülen karar duruşmasında mahkeme sanıkların ve avukatlarının son savunmalarını aldı. Tutuklu sanık Volkan Özel “Kimseyi dolandırmadım. Evet, yurtdışında para getirdim. Yaptığımız işi legal değildi. Ancak, alacaklı olduğunu iddia eden müştekiler benden önce bu işi yapıyordu. Getirdiğim paranın uyuşturucu parasını olduğunu öğrenince emniyete giderek her şeyi itiraf ettim” dedi.

Alaaddin Ak ise, “Müştekileri ile Volkan Özer arasındaki ticareti para ilişkisini ben bilmiyorum. Benim şirketlerime gelen tek kuruş para yok. Malıma çökmeye çalışıyorlar. Hakkımızda 20 milyon 800 bin Euro’luk icra takibi yapıldı. Bu takip de sahte senetle yapıldı. Yine bu dosyaya 35 milyon lira kefalet yatırarak tahliye oldum. Kimseye bir borcum yok” diye konuştu. Mustafa Ak da babası ile benzer yönde ifade verdi.

Duruşmaya, müştekilerden Abdurrahim Haşimoğlu’yu korkutarak 1 milyon dolar almaya çalışmakla suçlanan polis memuru Behzat Güzeldere ise katılmadı. Güzeldere’nin avukatı yaptığı savunmada, müvekkilin suçsuz olduğunu taleplerinin yerine getirilmediği söyledi.

Yapılan yargılama sonrası mahkeme kararını verdi. Mahkeme, Alaaddin Ak ile Mustafa Ak’a 60’ar yıl hapis cezası 3’er milyon da adli para cezası verdi. Mahkeme, baba oğulun yatırdığı 35 milyonluk kefaletinde karar kesinleştikten ve müştekilerin paraları ödendikten sonra iadesine karar verdi.

4 SANIĞA DA YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Mahkeme, kara para transferinde kilit rol oynadığını itiraf eden Volkan Özel’e 48 yıl polis memuru Behzat Güzeldere’ye ise 30 yıl hapis cezası verdi. Özel’in tahliyesine karar veren mahkeme tüm sanıklar için de yurtdışına çıkı yasağı verdi.
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