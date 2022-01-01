İşte Mal varlıklarına el konulmasının 1400 yıllık hikayesi

24 Aralık 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan karar ile aralarında gazeteci, hakim, savcı ve bürokratların da bulunduğu 770 kişinin malvarlığının dondurulmasına karar verildi. Söz konusu listede yer alan isimlerden bazılarının mal varlığı daha önce de dondurulmuştu. Bazılarının ise hiç mal varlığı yok! Keyfi bir kararla ‘dondurulan’ mal varlıklarının neler olduğu da açıklanmıyor.



Her fırsatta yaptıkları uygulamalar için İslami referanslar veren Erdoğan ve Kadrosunun yaptıkları ile ilgili İlahiyatçı Yazar Hamdullah Öztürk bir video yayınladı.





You Tube kanalında yayınlanan videoda Öztürk yöneticiler tarafından 'mallara el konulmasının' 1400 yıllık hikayesini anlattı







