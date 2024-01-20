Samanyolu Haber /Gündem / İşte Merhum Ali Açıl'ın son röportajı /20 Ocak 2024 17:41

İşte Merhum Ali Açıl'ın son röportajı

Hizmet Hareketi’nin önemli simalarından, yıllarını Hizmet Hareketi’ne vakfetmiş Ali Açıl ağabey, Hizmet gönüllülerini ziyaretten Kanada’ya dönerken uçakta kalp krizi geçirerek ruhunun ufkuna yürüdü.

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15-18 Ocak tarihleri arasında Paris’te, ileri yaşına ve yürüme güçlüğüne rağmen çok sayıda ziyaret gerçekleştiren Ali ağabey, ziyaret esnasında Paris merkezli yayın yapan Cémavaire adlı YouTube kanalında da bir söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşi, bu akşam Avrupa saatiyle 21:00’de ilk gösterim formatıyla yayınlanacak. Yaklaşık 90 dakikalık videoda; Hizmet Hareketiyle 1985 yılında tanışması ve ardından İstanbul’da nasıl mütevelli olduğu; Fethullah Gülen Hocaefendi’yle ilk ne zaman tanıştığı; şahsı tarafından yapılan hizmetlerin sevk-i ilahi boyutu ve çok sayıda hatıra yer aldı.



Ali Açıl ağabey kimdir?

Türkiye’de yaşanan zulümlerden dolayı ailesiyle Kanada’ya iltica eden Ali Açıl ağabey, İstanbul’da tekstil alanında faaliyet gösteren önde gelen iş adamlarından biriydi.

2006 yılında ticari faaliyetlerine son verdikten sonra, başta Çin ve Etiyopya olmak üzere birçok ülkede yerleşik Hizmet faaliyetlerine katkı sağlamıştır.
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