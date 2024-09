Türk yetkililer hediye yağmuruna tutmuş: New York Belediye Başkanı'nın başını yakan iddialar

York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında, aralarında yolsuzluk ve rüşvet dahil beş konuda suçlamaların yöneltildiği iddianame hazırlandı. 57 sayfalık iddianamenin önemli bir bölümünü Türk iş insanları ve en az bir Türk yetkiliyle bağlantılı suçlamalar oluşturuyor.







BBC Türkçe'nin haberine göre bunlardan birinde Adams, yabancı uyruklu bir kişiden bir yılda 25 bin dolardan fazla bağış almakla suçlanıyor.

İddianamede Adams'ın "bilerek haksız çıkar kabul ettiği" yabancı uyruklu kişiler Türk iş insanları ve en az bir "Türk yetkili" olarak anılıyor.

İddianamede Adams'a verilen hediyeler arasında İstanbul'a ve İstanbul üzerinden aktarmalı Türk Hava Yolları uçuşlarında bedava business class biletler de sayılıyor.





Varlıklı bir Türk iş kadınının, Adams'a sahip olduğu bir lüks otelde bedava ya da büyük bir indirimle kalma imkanı sağladığı belirtiliyor.







İddianamede ismi geçen otellerden biri İstanbul'da gecelik konaklamanın 7 bin doları bulduğu lüks St Regis otel. Adams'ın bu otelde 600 dolara kaldığı iddia ediliyor.





Bunun yanında iş kadınının 2021 seçim kampanyası için bağış topladığı iddia ediliyor.





ABD Savcısı Damian Williams, Adams'ın varlıklı Türkler ve en az bir Türk yetkiliden aldığı hediyelerin ve seyahat indirimlerinin 100 bin doların üzerinde olduğunu belirtti. Savcı, hediyeler arasında, İstanbul'da yat turlarını ve lüks restoranlarda ve eğlence mekanlarında ağırlamayı da saydı.



Williams, "Bunlardan hiçbiri kamuoyuna açıklanmadı" dedi ve Adams'ın sahte belgelerle bunları örtbas ettiğini iddia etti.





TÜRKEVİ İLE İLGİLİ DEVREYE GİRDİ



İddianamede bu hediyeler karşılığında, Adams'ın New York'taki 36 katlı Türkevi binasıyla ilgili gerekli yasal düzenlemeler için "devreye girdiği" belirtiliyor. Binada Türkiye'nin New York'taki Başkonsolosluğu, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ve Merkez Bankası New York Temsilciliği gibi önemli misyonlar yer alıyor.







İddianameye göre, New York itfaiyesi binanın yangın güvenliğiyle ilgili kaygılar nedeniyle, açılış için onay vermemekte diretti.





Binanın açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York ziyaretine yetişmesi için bir Türk yetkilinin Adams'ın yardımcılarından birine mesaj atarak "Sıra sizde" dediği belirtildi.





Adams da New York itfaiyesinin yangın güvenliğinden sorumlu yetkililerine baskı yaptı ve binanın yangın güvenliği sistemleriyle ilgili çekincelerini dile getirmelerine karşın, açılış için gereken onayın verilmesini sağladı







İddianamede "Adams müdahale etti ve gökdelen Türk yetkilinin istediği gibi açıldı" deniliyor.





Adams, belediye başkanlığı seçimi kampanyasında kamu fonlarını milyonlarca dolarlık zarara uğratmakla suçlanıyor.







Kampanya sırasında halkın bağışlarına karşılık kamu fonlarından sekiz kata kadar katkıda bulunuyordu. Adams'ın sahte bağışlar göstererek bu fonlardan 10 milyon dolara yakın para aldığı iddia ediliyor.





Suçlamaların ardından kısa bir basın açıklaması yapan Adams, suçsuz olduğunu ve tüm seçim kampanyası boyunca kanunlara uyduğunu savundu.







Adams istifa etmeyeceğini ekledi.