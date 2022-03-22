Samanyolu Haber /Spor / İşte Ronaldo'nun Türkiye maçı öncesindeki o paylaşımı /22 Mart 2022 19:40

İşte Ronaldo'nun Türkiye maçı öncesindeki o paylaşımı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Türkiye ile karşılaşacak olan Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, maç öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

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Dünya Kupası yolunda Türkiye ile karşılaşacak olan Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'dan yeni bir mesaj geldi.

Kişisel sosyla medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Ronaldo, "Birlikte Portekiz'i hak ettiği yere koymak için savaşacağız. Haydi yapalım şunu!" ifadelerini kullandı.

Alman hakem Daniel Siebert'in düdük çalacağı kritik karşılaşma, 24 Mart Perşembe günü TSİ 22.45'te, Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanacak.


NE SÖYLEDİ?

Ronaldo resmi Instagram hesabından yaptığı maç öncesi paylaşımda, "2022 Dünya Kupası'na tamamen odaklanın. Her zaman olduğu gibi Portekiz'i temsil etmekten gurur duyuyorum. Yolun kolay olmayacağını biliyoruz, karşılaşıcağımız ve bizimle aynı hedefleri olan rakiplere saygımız sonsuz. Birlikte Portekiz'i hak ettiği yere koymak için savaşacağız. Haydi yapalım şunu!" ifadelerini kullandı.

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