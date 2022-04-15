İşte satılan 'Kaşıkçı davası'ndaki çarpıcı detay

T24 yazarı Tolga Şardan, “Kaşıkçı'nın devir dosyasında gözden kaçan detay ve Şahin Turgut'un dövülmesi” başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.



Şardan, Türkiye’de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’a devredilen dosyasındaki ayrıntıları aktardı.



Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in avukatı Gökmen Başpınar ile konuşan Şardan, dosyanın devredildiği son duruşmada mahkeme heyetinin aldığı bir kararın gözlerden kaçtığını belirtti.



Şardan, “Kaşıkçı'nın öldürülmesinin Türkiye ayağını yargılayan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sekizinci ve son celsede ‘sanıklar hakkında çıkarılan yakalama kararlarının ve kırmızı bülten kararlarının bila infaz istenilmesine’ karar verdi” dedi.



Yazının ilgili kısmı şöyle:



Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili İstanbul'daki yargılama dosyasının Suudi Arabistan'a devredilmesiyle başlayan tartışma hukuk boyutundan siyasi boyuta evrildi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Kaşıkçı dosyasının Suudi makamlarına devredilmesine onay vermeyen eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün istifa etmek zorunda kaldığını iddia etti.



Muhalefetten bazı isimler de, dosyanın devredilmesinin altında iktidarın farklı amaçlarının olduğunu öne sürdü.



Tartışma devam edecek gibi.



Ancak dosyanın devredildiği son duruşmada mahkeme heyetinin aldığı bir karar gözlerden kaçtı.



Kaşıkçı'nın öldürülmesinin Türkiye ayağını yargılayan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sekizinci ve son celsede "sanıklar hakkında çıkarılan yakalama kararlarının ve kırmızı bülten kararlarının bila infaz istenilmesine" karar verdi.



Mahkemenin gözden kaçan bu kararını, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in avukatı Gökmen Başpınar'a sordum.



Başpınar, söz konusu kararın, dosyada adı geçen sanıkların dünya üzerinde aranmalarını sağlayan kırmızı bültenlerinin kaldırılması anlamına geldiğini vurguladı.



Suudi Arabistan'daki yargılamada adı geçen sanıklardan çoğunluğunun beraat ettiğine dikkat çeken Başpınar, kırmızı bültenlerin kaldırılmasıyla dosyada adı geçenlerin yeniden Türkiye'ye girmelerinin önünün açıldığını aktardı. Başpınar, "artık tüm dünyayı gezebilirler" dedi.



Avukat Başpınar, "yargılama durdu, yeniden hareketlenme olasılığı var mı?" soruma, "şu konjektürde olmaz gibi görünüyor" yanıtını verdi.



Mahkemenin kırmızı bültenler hakkındaki kararın Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Türk Interpol Dairesi'ne ulaşması sonrasında Interpol Genel Sekreterliği devreye girecek ve Türkiye'nin talebini yerine getirecek.