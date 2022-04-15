Rus savunma bakanına suikast iddiası: Yaşasa bile sakat kalacak





Tr724'ten Ensar Nur'ungöre, 24 Şubat’ta başlayan Ukrayna işgalinin ilerleyen günlerinde Şoygu’nun kamusal alandan kaybolması pek çok spekülasyonu beraberinde getirdi. Putin’in gösterdiği sert tepki yüzünden kalp krizi geçirdiği daha önce de gündeme gelen Şoygu, uzun bir sürenin ardından toplantılarda görülmüş ancak yorgun hali dikkat çekmişti.Leonid Nevzlin Twitter hesabından dün yaptığı ve Moskova’daki kaynaklarına dayandırdığı açıklamalarda Putin’in sağ kolu Şoygu’nun tekrar ağır bir kalp krizi geçirdiğini öne sürerken, kalp krizinin “doğal yollarla” olmadığını iddia etti.Ukrayna’daki operasyonun istenilen gibi ilerlememesi yüzünden Putin ile Şoygu’nun arasının bozulduğu konuşuluyordu. Şoygu en son dün Putin ve diğer bakanlarla bir video konferansta görüldü, ancak söz almadı. Kremlin’in Şoygu’nun haftalar önce halk önünden çekilmesinden bu yana önceden kaydedilmiş görüntülerini kullandığına dair spekülasyonlar var.Nevzlin, “Şoygu oyun dışı, hayatta kalsa bile engelli kalabilir. Aniden büyük bir kalp krizi geçirdi, yoğun bakımda, cihazlara bağlı. Söylentiye göre kalp krizi doğal sebeplerden meydana gelmemiş” ifadelerini kullandı.Rus hükümeti ise iddiaları kesin bir dille yalanladı ve Nevzlin’i yalan haber yaymakla ve manipülasyon yapmakla suçladı.Nevzlin’in iddiaları Şoygu’nun durumu ile sınırlı kalmazken, işadamı başka konularda da oldukça önemli açıklamalarda bulundu.Nevzlin bir çarpıcı iddia daha gündeme getirdi. 2014 yılında Kırım’ın ilhakından ve Donbas’ta çatışmaların başlamasından bu yana Putin’in hazırlığını yaptığı yıldırım savaşının hazırlanması için tahsis edilen bütçeden yaklaşık 10 milyar dolar çalındı. İddiaya göre zimmete para geçirme olayında adı geçen 20 general tutuklandı.Nevzlin tarafından gündeme getirilen bir diğer iddiaya göre ise şu anki Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) Başkanı ve 2012-2018 yılları arasında Medvedev hükümetlerinde Başbakan yardımcısı olarak görev yapan Arkadi Dvorkoviç hakkında ceza davası açıldı.Dvorkoviç, Mart ayında düşüncelerinin şiddete maruz kalan Ukraynalı sivillerle olduğunu söyleyerek Ukrayna’daki savaşı eleştiren en üst düzey Rus yetkililerden birisi olarak dikkat çekmişti.Ancak Rus milletvekillerinin kendisini hain olarak nitelendirmesi üzerine yaptığı açıklamadan birkaç gün sonra Rusya’nın Skolkovo Bilim ve Teknoloji Vakfı başkanlığı görevinden istifa etmişti.Nevzlin, “Dvorkoviç’in meslektaşları ve arkadaşları aleyhine ifade vermesi bekleniyor” dedi ve Rus gizli servisi FSB ile anlaşmaya varamaması halinde cezaevine transfer edileceğini ileri sürdü.