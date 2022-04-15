AKP beğenmediği enflasyon rakamlarını açıklayanlar için harekete geçti

Bağımsız ekonomistlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) açıkladığı enflasyon rakamları ile Saray kontrolündeki Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in açıkladığı enflasyon rakamları arasında uçurum var. .

Bir çok kez ENAG hakkında suç duyurusunda bulunan ekonomi yönetimi ve TÜİK sonuç alamayınca şimdi yasal bir düzenlemenin adımını atıyor









İzin süreci nasıl olacak? Yasa taslağına göre çevre, demografi, fiyat, işgücü, tarım ve ulusal hesaplar alanlarında TÜİK tarafından üretilen istatistiklere alternatif oluşturacak şekilde istatistiki sonuçlar içeren araştırmalar kamuoyuna açıklanmadan önce bunların kapsamı, örnekleme yöntemi, örnek hacmi, veri derleme yöntemi ve uygulama zamanını gösteren metodolojisi onaylatılmak üzere TÜİK'e başvurulacak.

Kurum bu başvuruyu iki ay içinde sonuçlandıracak. Metodolojisi TÜİK tarafından onaylanmamış araştırmaların sonuçları herhangi bir yolla kamuoyuna açıklanamayacak.

Hedef ENAG mı? TÜİK'in mart ayına ilişkin açıkladığı enflasyon oranı yıllık yüzde 61,1 olurken, bağımsız araştırmacılardan oluşan ENAG'ın oranı aynı dönem için yüzde 142,6 olarak gerçekleşmişti.





Alanında uzman ekonomistler ve akademisyenlerden oluşan ve enflasyon araştırmaları yaparak her ay oranları kamuoyu ile paylaşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) TÜİK'ten izinsiz yayımlanan istatistiklere hapis cezası geleceği haberlerinin ardından kısa bir açıklama yaptı.

ENAG'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ENAGrup bu sayfada ve her zaman enflasyon oranını halkımız ile paylaşacaktır. Saygılarımızla" denildi.









Türkiye'de ekonomi araştırmacılarının Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) izin almadan resmi olmayan istatistikleri yayınlamasına hapis cezası getirilmesinin gündemde olduğu ifade edildi. Bloomberg'ün iki partiliden edindiği bilgiye göre yasa tasarısının bu hafta Meclis'e sunmayı planladığı ancak yetkililerin yasa üzerinde daha fazla çalışması gerektiği için ertelendiği öğrenildi. Yasa kapsamında izinsiz ekonomik veri açıklayanların 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası almasının önü açılacak.

Özellikle son aylarda TÜİK ile ENAG'ın açıkladığı enflasyon oranları arasında ciddi fark olduğu görülüyordu. TÜİK, enflasyonun martta aylık yüzde 5,46 arttığını, yıllık bazda ise yüzde 61,14'e yükseldiğini duyurmuştu. Enflasyon Araştırma Grubu verilerine göre ise enflasyon aylık bazda yüzde 11,93, yıllık yüzde 142,6'ye yükselmişti.

Bloomberg’in haberine göre AK Parti, TÜİK tarafından onaylanmamış bir metodolojiyle oluşturulan istatistikleri açıklayanlar hakkında hapis cezası öngören bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Tasarının TÜİK’ten çok daha yüksek enflasyon rakamları açıklayan, bağımsız ekonomist ve akademisyenlerden oluşan ENAG’ı hedef aldığı yorumları yapıldı. ENAG’dan gelen açıklamada ise “Her zaman enflasyon oranını halkımızla paylaşacağız” denildi. ENAG Mart ayınca, TÜİK’in %61.14 olarak açıkladığı yıllık enflasyonu %142.68 olarak hesaplamıştı.