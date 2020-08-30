Samanyolu Haber /Politika / İşte yeni ankete göre partilerin oy oranları /30 Ağustos 2020 21:21

İşte yeni ankete göre partilerin oy oranları

İşte Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz'ın açıkladığı verilere göre partilerin son tahmini oy oranları.

SHABER3.COM

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Ağustos ayına ilişkin seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

Ankette pazar günü seçim olması halinde yurttaşların hangi partiye oy vereceği araştırıldı.

Sonuçlara göre, kararsız oylar dağıtıldığında AKP'nin oyu yüzde 36,9 iken, MHP'nin oy oranı ise yüzde 7,1. Buna göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 43'te kalıyor. 

Ankete göre Millet İttifakı'nda ise CHP'nin oyu yüzde 28.1'e, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 11.4 seviyesinde oldu. 

Anket sonuçlarına göre HDP yüzde 10.6, DEVA Partisi yüzde 2.7, Gelecek Partisi ise yüzde 2.6'da, Saadet Partisi ise yüzde 0.4'de kalıyor.

'DİĞER ADAYLAR' DETAYI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olması durumunda oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 37.2 iken olumsuz yanıt verenlerin oranı ise 42.2'yi buluyor. Ankete göre bu kararını diğer adaylara göre belirleyeceğini belirtenlerin oranının ise yüzde 19.9 olduğu görüldü.

İNCE'NİN OYU

Ankette Muharrem İnce parti kursa oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 1.9 gibi düşük bir oranda kaldı. İnce'ye oy vereceğini söyleyenlerin CHP seçmeni içindeki oranı ise yüzde 2.2 oranında oldu.



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