Samanyolu Haber /Dünya / İstihbarat raporu: Çeçen lider Kadirov komada /17 Eylül 2023 09:39

İstihbarat raporu: Çeçen lider Kadirov komada

Rusya-Ukrayna savaşında Vladimir Putin'in en güvendiği isimlerin başında gelen Çeçen lider Ramazan Kadirov hakkında dikkat çekici bir istihbarat raporu geldi.

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Ukrayna istihbaratı, Çeçen lider Ramazan Kadirov hakkında dikkat çekici bir rapor yayınladı…

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en güvendiği isimlerden biri haline gelen Kadirov’un sağlık durumunun kötüye gittiği iddia edildi. Raporda Kadirov’un komaya girdiği ve böbreklerinde rahatsızlık olduğu belirtildi.

Kadirov, savaş sürecinde Putin’in en güvendiği isimlerden biri haline geldi.

Kadirov’un aceleyle Moskova’dan Çeçenistan’a götürüldüğü ve burada tedavi altına alındığı kaydedilirken hastalığının da sürekli nüksettiği açıklandı. Ukrayna istihbaratı sözcüsü Andrey Yusov, “Kadirov’un sağlık durumunun çok ağır olduğuna dair bilgi var. Birkaç gündür hastalığı nüksetmiş durumda ve durumu ağır” dedi.

Kadirov’un sağlık durumunun son aylarda kötüye gittiği iddia edildi.

Son aylarda Kadirov’un bazı sağlık sorunları yaşadığına dikkat çeken uzmanlar, Kadirov’un hızla kilo aldığına ve yüzünün de şiştiğine vurgu yaptı. Mart ayında Kadirov’un hastalandığı ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden doktorların tedavi ettiği de öne sürülmüştü.
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