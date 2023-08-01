Samanyolu Haber /Gündem / İstihbaratçı Pekin, Erdoğan’ın 15 Temmuz hazırlıklarını anlattı /01 Ağustos 2023 00:06

İstihbaratçı Pekin, Erdoğan’ın 15 Temmuz hazırlıklarını anlattı

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi öncesinde önemli bir hazırlık süreci geçirdiğine dikkat çeken Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, "Bizleri ve Avrasyacıları cezaevlerinden çıkardı. Çok iyi yığınaklama yaptı. Böyle bir şey yapmasalar temizleyemezlerdi. Bugünkü noktaya gelemezdik. Temizlik için böyle bir şey şarttı” dedi.

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Bold Medya'da yer alan habere göre Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve devletin 15 Temmuz’dan haberdar olduğunu söyledi.

KRT TV’de 15 Temmuz sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Pekin, Erdoğan’ın 15 Temmuz’a hazırlık sürecini de anlattı.

Zamanı kestirilemeyen bir darbenin herkesçe beklendiğini söyleyen Pekin, “Bir sürü toplantı olmuş. Yoksa başka türlü temizleyemezlerdi bunları. Bunların bankada parası olması ve başka bir şey yapması suç sayılmıyordu. Onları temizlemek mümkün değildi.
Darbenin ne olacağı hesaplanmış olabilir. En fazla nereye kadar ilerleyeceği hesaplanmış olabilir. Kimlerin katıldığı büyük ihtimalle vardır. İstihbarat başkanının diyanet işleri başkanı ile yemek yemesi, sayın cumhurbaşkanının Marmaris’te olması öyle bir şey gösteriyor. Bunları temizleyebilmek için yapılmış olabilir” dedi..

Pekin, “Bunu devlet aklının doğru çalıştırılması bakımından doğru kabul eder misiniz?” sorusuna, “Ben ederim. Böyle bir şey yapmasalardı temizleyemezlerdi. Bugünkü noktaya gelemezdik. Temizlik için böyle bir şey şarttı. Hükümet, ‘Bırakın gelsinler biz bu işi hallederiz’ diye mi düşündüler diye düşünüyorum. Bunları rahatlıkla tasfiye ederiz, halkın gözünde de demokrasi kahramanı olarak çıkarız diye düşünmüş olabilir. Böyle bir düşünce varsa eleştiririm. Çok sayıda insan öldü. Daha farklı bir yöntem bulunabilirdi. Farklı bir yöntemle bunlar tasfiye edilebilirdi” dedi.

Erdoğan’ın 15 Temmuz’a yaptığı hazırlığa değinen Pekin, “Erdoğan, darbenin arkasında Batılılar olduğunu düşünerek Avrasyacılarla işbirliğine gitmek zorunda kaldı. Erdoğan, Avrasyacı değil ama pragmatik davrandı. Bizleri ve Avrasyacıları cezaevilerinden çıkardı. Çok iyi yığınaklama yaptı” diye konuştu.
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