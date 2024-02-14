Samanyolu Haber /Dünya / İstinaf, Sarkozy'nin hapis cezasını onadı /14 Şubat 2024 17:26

İstinaf, Sarkozy'nin hapis cezasını onadı

Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Sarkozy'nin itirazını görüşen Paris İstinaf Mahkemesi, 2012 seçim kampanyasını yasa dışı yollardan finanse ettiği yönündeki yerel mahkeme kararını onadı.

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Fransa'nın başkenti Paris'teki istinaf mahkemesi, 2012 seçim kampanyasını yasa dışı yollardan finanse etmekle yargılandığı davada 1 yıl hapis cezasına çarptırılan eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin suçunun sabit olduğuna hükmederek cezasını onadı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Sarkozy, Eylül 2021'de karar duruşması görülen davada, 2012 seçim kampanyasını yasa dışı finanse etmekten suçlu bulunarak yarısı ertelenmek üzere 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Eski cumhurbaşkanına verilen hapis cezasının hapishaneye gönderilmeden elektronik kelepçe takılması gibi alternatif yollarla infaz edilebileceğine de karar verilmişti. Sarkozy'nin karara itiraz etmesi üzerine 1 yıl hapis cezasının infazı ertelenmişti. 

Ne olmuştu?
Sarkozy, kaybettiği 2012 seçimlerinden önce gösterişli mitingler yapmak için seçim yasalarını ihlal etmekle suçlanıyordu. Savcılık, Sarkozy'nin o dönem belirlenen üst harcama sınırının yaklaşık iki katı para harcadığını, sonrasında da bu masrafları gizlemek için yakın ilişki içinde olduğu bir halka ilişkiler şirketiyle anlaştığını belirtmişti.

Haziran 2021'deki duruşmaya katılan Nicolas Sarkozy ise suçlamaları reddetmiş; ikinci dönem başkanlık kampanyasının ojistik kararları veya paranın nasıl harcandığı gibi ayrıntılarla kendisinin ilgilenmediğini savunmuştu.

Mahkeme kararında ise Sarkozy'ye harcamaların yasal sınırı geçtiği konusunda bilgi verildiği ve eski cumhurbaşkanının bu konuda herhangi bir şey yapmadığı vurgulanmıştı.
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