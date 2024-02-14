Gazeteciler Altan, Ilıcak ve Yazıcı'ya hapis cezası

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan gazeteciler Nazlı Ilıcak, Yakup Şimşek ve Fevzi Yazıcı katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek'in örgüt üyeliği için zorunlu olan hiyerarşik bağ ve süreklilik unsurlarının tam olarak tespit edilemediğine yer verilirken Fevzi Yazıcı'nın 2024 Eylül ayında özel bir bankadan 15 bin lira kredi çekerek bir gün sonra Bank Asya'daki hesabına yatırarak katılım hesabı açtığı, Zaman Gazetesi'nde görsel yönetmen-Grafik Tasarım sorumlusu olarak çalıştığı belirtildi. Savcı, farklı bankadan kredi çekip Bank Asya'ya yatırmasının olağan bankacılık işlemi olmadığını ifade etti. Savcı, Yargıtay kararları ve içtihatları dikkate alınarak Yazıcı'nın eylemlerinin etme suçunu oluşturduğunu aktardı.





Gazeteci Ahmet Hüsrev Altan'ın ise 15 Temmuz'dan sonra kapatılan bir gazetede yayın yönetmenliği, bir internet sitesinde ise yazarlık yaptığı, HTS kayıtlarına göre yönetici olduğu ileri sürülen bazı kişilerle irtibatlı bulunduğu belirtildi. Yine bir televizyon kanalında yaptığı konuşmalarda örgütün amacına hizmet eder nitelikte olduğu ifade edilerek yardım etme suçunu oluşturduğunu aktardı.







Mütalaada gazeteci Nazlı Ilıcak hakkında ise, bazı yayın organlarında uzun süre yazarlık yaptığı, tanık ifadeleri ile HTS kayıtlarına göre sözde bazı üst düzey örgüt yöneticileriyle irtibat kurduğu, evinde ele geçirilen not defterinde bazı isimler hakkında notlar çıktığı ifade edildi. Yaptığı bir televizyon programında yaptığı konuşmalar nedeniyle de silahlı terör örgütüne yardım etme suçunu işlediği anlatıldı.





3 GAZETECİYE HAPİS, 1 GAZETECİYE BERAAT İSTEMİ



Savcı mütalaasında sanıklar Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı ve Ahmet Hüsrev Altan'ın "hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2'şer yıl 9'ar aydan 5'er yıl 7'şer aya kadar hapislerini talep etti. Yakup Şimşek'in ise üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatı istendi.





3 SANIĞA CEZA BİR SANIĞA BERAAT



Sanıklar son sözlerinde de beraatlarını talep etti. Mahkeme heyeti, Nazlı Ilıcak'a "örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan cezasında indirim uygulanarak 5 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Ahmet Hüsrev Altan'a ise aynı suçtan cezasında indirim uygulanarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, Fevzi Yazıcı'nın ise "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan cezasında indirim uygulanarak 2 yıl 1 ay hapis cezasına karar verdi. Mahkeme, sanık Yakup Şimşek'in ise üzerine atılı suçlardan beraatına karar verdi.