Samanyolu Haber /Gündem / Milletvekili seçilemeyen İrfan Değirmenci, TİP'ten başkan adayı oldu /14 Şubat 2024 18:36

Milletvekili seçilemeyen İrfan Değirmenci, TİP'ten başkan adayı oldu

Gazete İrfan Değirmenci, Türkiye İşçi Partisi'nin Çankaya Belediye Başkan adayı oldu.

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Geçtiğimiz günlerde Halk TV'deki görevinden ayrılan Değirmenci'nin yeniden siyasete atılacağı söylenmişti. 29 Haziran seçimleri sırasında da gazetecilikten istifa ederek TİP'ten İzmir Milletvekili adayı olan Değirmeci Meclis'e girememişti.

Yeniden gazeteciliğe dönen Değirmenci, geçtiğimiz günlerde Halk TV ile yollarının ayrıldığını duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından Değirmenci'nin adaylığını duyuran TİP, "Yıllarca her türlü rantı, talanı, yolsuzluğu konuşup gündeme taşıdı; şimdi Çankaya’da eşitlikten, özgürlükten, değişimden yana bir belediyeciliği konuşacak! Çankaya Belediye Başkan Adayımız İrfan Değirmenci!" dedi.
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