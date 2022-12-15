Samanyolu Haber /Gündem / İstismar skandalında 2 kişiye gözaltı /15 Aralık 2022 10:23

İstismar skandalında 2 kişiye gözaltı

Türkiye'nin gündemine oturan menfur istismar vakasında Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ve H.G.K. ile evlendirilen Kadir İstekli gözaltına alındı.

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Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşında kızı H.K.G.’yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi.

İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi.

Toplumda yankı uyandıran ve tepkilere neden olan olayla ilgili H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun katalog suçlardan olması, bilirkişi raporu, bu suç için yasada ön görülen alt ve üst sınırları, bu nedenle oluşan kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına karar verdi.

Kararın ardından harekete geçen polis, önce Kadir İstekli’yi Pendik’te gözaltına aldı. İstekli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Daha sonra ise baba Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı.

İstekli ve Gümüşel’in gün içinde adliyeye sevki bekleniyor.


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