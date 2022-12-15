Samanyolu Haber /Politika / İmamoğlu'ndan sonra sıra Mansur Yavaş'ta mı? /15 Aralık 2022 10:43

İmamoğlu'ndan sonra sıra Mansur Yavaş'ta mı?

İstanbul'dan sonra sıra Ankara'da mı? 'Mansur Yavaş aleyhine de uydurma bir suçlamayla dava açılma ihtimali söz konusu'. Gazeteci Murat Yetkin, Ekrem İmamoğlu'nun ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aleyhine de benzer şekilde, uydurma bir suçlamayla dava açılma ihtimalinin söz konusu olduğunu ileri sürdü.

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İstanbul'dan sonra sıra Ankara'da mı? 'Mansur Yavaş aleyhine de uydurma bir suçlamayla dava açılma ihtimali söz konusu'
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, hakimin bir önceki duruşmadaki "Bu sözlerin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya söylendiği açık" şeklindeki ifadesine rağmen 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezasına çarptırılmasının yankıları sürüyor.

Karar kamuoyunda infial uyandırırken, gazeteci Murat Yetkin dikkati çeken bir yorumda bulundu. Kulislerde pek çok senaryonun konuşulduğunu dile getiren yetkinreport.com yazarı, şunları söyledi:

"(...) Bu senaryolar arasında, az önce de söz ettiğimiz İçişleri Bakanı Soylu’nun yargı sürecini beklemeden İmamoğlu’nu görevden alması veya Adalet Bakanı Bozdağ’ın yargı sürecini hızlandırması geliyor. Bir başka senaryo, Erdoğan’ın seçimi öne alma tarihinin, dolayısıyla Altılı Masanın adayını ilan etme tarihinin de böylesi bir hızlandırılmış yargı süreci ile eşgüdüm içinde yürütülecek olması.

İmamoğlu’na siyaset yasağının yolunu açan bu mahkeme kararı bir yönüyle Altılı Masayı bir an önce adayını ilan etmeye zorlama hamlesi işlevini görüyor.

Hatta Ankara’da Altılı Masanın İmamoğlu’nun aday yapması ve ilk turda Cumhurbaşkanı seçilememesi, Yargıtay kararının da tesadüfen tam o aradaki 15 günde çıkması durumunda Erdoğan’ın seçimi kazanmış sayılacağı dahi konuşuluyor.

Yine dün geceden bu yana Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aleyhine de uydurma bir suçlamayla benzeri bir dava açılması ihtimali söz konusu."
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