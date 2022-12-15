Samanyolu Haber /Gündem / Zulüm devam ediyor: Ankara’da 14 kişiye gözaltı kararı /15 Aralık 2022 10:47

Zulüm devam ediyor: Ankara’da 14 kişiye gözaltı kararı

Cadı avı operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Operasyonların adresi bu sefer Ankara'ydı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında 14 isim hakkında daha gözaltı kararı alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, soruşturmalar Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütüldü. Esnaf ve sivillerin hedef alındığı soruşturmalarda, Hizmet Hareketi içinde görev üstlendiği ileri sürülen ve ByLock programını kullandıkları tespit edilen 14 isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen isimlerin gözaltına alınmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor. 
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