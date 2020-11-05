Samanyolu Haber /Gündem / İstismarın böylesi görülmedi! /05 Kasım 2020 11:07

İstismarın böylesi görülmedi!

Trendyol isimli sitede faaliyet gösteren 'hediyehanem' isimli bir mağazanın ürünü, sosyal medyada tepki çekti. Tepkilerin ardından ürün Trendyol’un internet sitesinden kaldırıldı.

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Trendyol'da faaliyet gösteren 'hediyehanem' isimli bir mağazanın sattığı kupada Elif Perinçek'in itfaiyecinin elini tuttuğu anın fotoğrafının basıldığının görülmesi, sosyal medyada tepki gösterdi.

Trendyol, İzmir'de yaşanan 6,9'luk depremin ardından İzmir'deki çalışanlarına 'mesaiye devam' şartı koştuğu için de tepki almıştı.

Gelen tepkilerin ardından ürün Trendyol’un internet sitesinden kaldırılırken, ürünün satışa sunulduğuna dair fotoğraflar sosyal medyada yayıldı.

İzmir'de meydana gelen depremde 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek’in, kurtarma ekiplerinden bir kişinin parmağını tuttuğu fotoğraf gündem olmuştu. 
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