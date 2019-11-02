Samanyolu Haber /Gündem / İsveç 6 imamı sınır dışı etme kararı aldı /02 Kasım 2019 10:26

İsveç 6 imamı sınır dışı etme kararı aldı

İsveç Hükümeti, 6 imamın ülkenin güvenliğine tehdit oluşturdukları değerlendirmesini yaptı ve sınır dışı edilmelerini kararlaştırdı.

SHABER3.COM

sveç Hükümeti, 6 imamın ülkenin güvenliğine tehdit oluşturdukları değerlendirmesini yaptı ve sınır dışı edilmelerini kararlaştırdı.

İsveç Güvenlik Polisi (Säpo) söz konusu imamların ülkede  radikalleşmenin güçlenmesine katkıda bulunduklarını ve ülkenin güvenliğine yönelik tehdit oluşturdukları değerlendirmesini yapmıştı. İsveç Güvenlik Polisi'nin açıklamasından sonra mayıs ayında İsveç'in orta kesimlerindeki Gävle ilindeki caminin imamı Abo Road ve oğlu, ardından da Västerås ilinde Fekri Hamad ve Umeå ilinde Hussenin Al-Jubury adlı imamlar da gözaltına alınmıştı. Gävle ilinde imam Viktor Gaziev ve Göteborg ilinde Bilim Okulu eski Müdürü Abdel-Nasser el Nadi'nin gözaltına alınmasıyla sınır dışı edilmek için gözaltına alınanların sayısı 6'ya yükseldi.

Göçmen Bürosu, Säpo'nun istediği üzerine 6 imamın sınır dışı edilmelerini kararlaştırdı. Ancak imamlar, kararın durdurulması için hükümete başvurdu. Açıklama yapan İçişleri Bakanı Mikael Damberg, Säpo'nun bilgi ve belgeleriyle tarafların görüşlerini değerlendirdikten sonra söz konusu kişilerinin ciddi güvenlik tehdidi oluşturdukları sonucuna vardıklarını ve sınır dışı edilmelerini kararlaştırdıklarını söyledi. 

Hakkında sınır dışı kararı verilen Abu Road, uzun yıllardan beri Selefi görüşleri yaygınlaştırmak, IŞİD gibi aşırı örgütlerle ilişkide olmakla suçlanıyordu. Raod'ın camide IŞİD'e gönderilmesi için para topladığı, sosyal medya hesabından IŞİD'i kutladığı ve maddi yardım yapılması çağrıları yaptığı pek çok kez medyada yer almıştı.

Abo Road, kendine yönelik suçlamaları reddetmiş ve masum olduğunu söylemişti. Road'ın serbest bırakılması için Stockholm'de yüzlerce kişinin katıldığı bir gösteri düzenlenmişti.

İmamlardan 5'i Göçmen Bürosu'nın geri gönderme merkezlerinde tutulurken Umeå Camisinin imamı Hussenin Al-Jubury, Yüksek Göçmen Mahkemesi tarafından sınır dışı edilmesi durumunda ülkesinde yaşamının tehlikeye girebileceği gerekçesiyle serbest bırakılmıştı. Al-Jubury, haftada bir kaç kez karakola giderek polise bildirim yapmak zorunda.

İsveç Devlet Televizyonu'na açıklama yapan Terör Uzmanı Magnus Ranstorp, ülkesindeki güvenlik koşullarının iyileşmesi durumunda hükümetin aldığı kararın yürürlüğe konulacağını ve Al-Jubury'nin derhal sınır dışı edileceğini söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsveç 6 imamı sınır dışı etme kararı aldı Sonraki Haber >>

"Raporlar sahte, yapılan diktatörlük"

“Abim İlyas Salman bile ‘Sen ne yaptın da attılar’ diyor!

“Abim İlyas Salman bile ‘Sen ne yaptın da attılar’ diyor!

Hırsızlar baltayı taşa vurdu

Hırsızlar baltayı taşa vurdu

Gece karayolunda büyük sürpriz

Gece karayolunda büyük sürpriz

Bisikletliye şok !

Bisikletliye şok !

KHK bir faciadır, özür diliyorum

KHK bir faciadır, özür diliyorum

Erdoğan'ın o sözlerine öyle bir cevap verdi ki...

Erdoğan'ın o sözlerine öyle bir cevap verdi ki...

Yurtları yıkılan cemaat mensupları: Ne istiyorsunuz bizden!

Yurtları yıkılan cemaat mensupları: Ne istiyorsunuz bizden!

Polis memuru kaçan sürücüyü böyle durdurdu!

Polis memuru kaçan sürücüyü böyle durdurdu!

ABD'de Demokratların başkan aday adayı: Erdoğan IŞİD'i destekleyen megalomanyak

ABD'de Demokratların başkan aday adayı: Erdoğan IŞİD'i destekleyen megalomanyak
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:20:03