İsveç 6 imamı sınır dışı etme kararı aldı

sveç Hükümeti, 6 imamın ülkenin güvenliğine tehdit oluşturdukları değerlendirmesini yaptı ve sınır dışı edilmelerini kararlaştırdı.





İsveç Güvenlik Polisi (Säpo) söz konusu imamların ülkede radikalleşmenin güçlenmesine katkıda bulunduklarını ve ülkenin güvenliğine yönelik tehdit oluşturdukları değerlendirmesini yapmıştı. İsveç Güvenlik Polisi'nin açıklamasından sonra mayıs ayında İsveç'in orta kesimlerindeki Gävle ilindeki caminin imamı Abo Road ve oğlu, ardından da Västerås ilinde Fekri Hamad ve Umeå ilinde Hussenin Al-Jubury adlı imamlar da gözaltına alınmıştı. Gävle ilinde imam Viktor Gaziev ve Göteborg ilinde Bilim Okulu eski Müdürü Abdel-Nasser el Nadi'nin gözaltına alınmasıyla sınır dışı edilmek için gözaltına alınanların sayısı 6'ya yükseldi.





Göçmen Bürosu, Säpo'nun istediği üzerine 6 imamın sınır dışı edilmelerini kararlaştırdı. Ancak imamlar, kararın durdurulması için hükümete başvurdu. Açıklama yapan İçişleri Bakanı Mikael Damberg, Säpo'nun bilgi ve belgeleriyle tarafların görüşlerini değerlendirdikten sonra söz konusu kişilerinin ciddi güvenlik tehdidi oluşturdukları sonucuna vardıklarını ve sınır dışı edilmelerini kararlaştırdıklarını söyledi.





Hakkında sınır dışı kararı verilen Abu Road, uzun yıllardan beri Selefi görüşleri yaygınlaştırmak, IŞİD gibi aşırı örgütlerle ilişkide olmakla suçlanıyordu. Raod'ın camide IŞİD'e gönderilmesi için para topladığı, sosyal medya hesabından IŞİD'i kutladığı ve maddi yardım yapılması çağrıları yaptığı pek çok kez medyada yer almıştı.





Abo Road, kendine yönelik suçlamaları reddetmiş ve masum olduğunu söylemişti. Road'ın serbest bırakılması için Stockholm'de yüzlerce kişinin katıldığı bir gösteri düzenlenmişti.





İmamlardan 5'i Göçmen Bürosu'nın geri gönderme merkezlerinde tutulurken Umeå Camisinin imamı Hussenin Al-Jubury, Yüksek Göçmen Mahkemesi tarafından sınır dışı edilmesi durumunda ülkesinde yaşamının tehlikeye girebileceği gerekçesiyle serbest bırakılmıştı. Al-Jubury, haftada bir kaç kez karakola giderek polise bildirim yapmak zorunda.





İsveç Devlet Televizyonu'na açıklama yapan Terör Uzmanı Magnus Ranstorp, ülkesindeki güvenlik koşullarının iyileşmesi durumunda hükümetin aldığı kararın yürürlüğe konulacağını ve Al-Jubury'nin derhal sınır dışı edileceğini söyledi.