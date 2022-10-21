Samanyolu Haber /Dünya / İsveç Başbakanı Kristersson Türkiye'ye geliyor /21 Ekim 2022 23:59

İsveç Başbakanı Kristersson Türkiye'ye geliyor

NATO üyeliği Türkiye tarafından 'çekince' ile karşılanan İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson'un Türkiye'ye geleceği açıklandı.

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Rusya yönetiminin Ukrayna saldırısı sonrasında olası bir müdahaleden kaçınmak için NATO üyeliğine başvuran İsveç'in bu adımı Türkiye taradından 'teröre verilen destek' nedeniyle çekinceyle karşılanmıştı.

Sonrasında ülke heyetleri arasında bir mutabakata varılmış ve bu yönde adımların atılması beklenmeye başlanmıştı.

Bu konulara da değinen İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un yaptığı yeni bir açıklamada Türkiye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile de görüşmeyi planladığını ifade ettiği aktarıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, AB Liderler Zirvesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile “çok yakında” Türkiye'de görüşeceğini duyurdu.

Kristersson, Ankara ziyaretine ilişkin planlamaların şimdiden başladığını söyledi.

Türkiye ile yürütülen müzakerelerde “ilerleme” kaydedildiğini aktaran Kristersson, “Türkiye'nin meşru güvenlik çıkarları var. Mutabakatta yer alan yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz” dedi.
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