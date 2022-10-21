Samanyolu Haber /Dünya / Trump’ın eski danışmanına hapis cezası /21 Ekim 2022 23:55

Trump’ın eski danışmanına hapis cezası

Eski ABD başkanı Donald Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon'un ‘Kongre’yi tahkir’ suçlamasıyla dört ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

SHABER3.COM

diken.com.tr'de yer alan habere göre Eski ABD başkanı Donald Trump’ın ‘Kongre’yi tahkir’ suçlamasıyla yargılanan eski danışmanı Steve Bannon, dört ay hapis cezasına çarptırıldı. Bannon, ‘ABD’lilerin 8 Kasım’da Biden yönetimine cevap vereceğini’ söyledi.

Washington’daki karar duruşmasında, 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin ifade vermeyi reddeden Bannon hakkında dört ay hapis ve 6 bin 500 dolar para cezası kararı çıktı.

Duruşma sonrası basın açıklaması yapan Bannon, “ABD’liler 8 Kasım seçimlerinde gayrimeşru Biden yönetimi hakkında hükmünü verecek” diyerek erken seçimlerde Demokratların kongrede azınlık durumuna düşeceğini ileri sürdü.

‘Kanunlara ve hakkında alınan kararlara saygı duyduğunu’ söyleyen Bannon, Trump’ın ekibinden bugüne kadar en çok ifade vermek durumunda kalan kişi olduğunu, bu sebeple hakkındaki ‘kanun üstü’ olduğu iddiasının ‘tamamen yalan’ olduğunu iddia etti.

Federal savcılar, başkent Washington’daki Federal Mahkeme’ye sundukları tavsiye dosyasında, Kongreye hakaret ettiği gerekçesiyle Bannon hakkında 6 ay hapis ve 200 bin dolar para cezası istemişti.
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