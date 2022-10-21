Aday olmayacağını ve Johnson'a destek olacağını açıkladı

İngiltere'de yeni bir siyasi çalkantı yaşanmaya devam ediyor.





Başbakan Liz Truss'ın istifası sonrasında gözler yeni başbakanın kim olacağına çevrildi.







Savunma Bakanı Ben Wallace'in adı da adaylık için geçerken, bir açıklama yapan bakanın söz konusu iddiayı yalanladığı ve eski başbakan Boris Johnson'a destek çıktığı belirtildi.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre İngiltere Başbakan Liz Truss'ın istifa etmesinin ardından Londra'da yeni Başbakanın kim olacağı tartışılıyor. İngiltere Başbakan Liz Truss'ın istifa etmesinin ardından Londra'da yeni Başbakanın kim olacağı tartışılıyor.

"JOHNSON'A DESTEK VERECEĞİM"





İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, yeni Başbakanlık seçiminde aday olmayacağını duyurdu.Savunma Bakanı olarak görevde kalacağını belirten Wallace, "Ben sadece savunma bakanı olarak insanları güvende tutmak için en iyi katkıyı sunacağımı düşünüyorum. Yapmakta olduğum işe devam etmek istiyorum" dedi.Wallace, "Adımı aday olarak öne çıkarmayacağımı kayda geçirmek isterim. İngiltere Savunma Bakanı olmaktan onur duyuyorum. Ulusal güvenlik olmadan, ekonomik güvenlik olmaz" diye konuştu.Wallace, Başbakanlık yarışında Boris Johnson'ı destekleyeceğini belirtti.Wallace, "Şu anda Boris Johnson'a destek vereceğim" dedi.