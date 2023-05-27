İsveç, NATO umudunu koruyor

Finlandiya vetosu kalkınca İsveç de beklentiye girdi





Macaristan niye veto ediyor?





İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, yaptığı son açıklamada ülkesinin temmuz ayındaki Vilnius NATO zirvesine kadar ittifaka üye olmayı umduğunu söyledi.Billstrom'un bu beklenitisi Washington'daki üst düzey bir Biden yönetimi yetkilisi tarafından da yinelendi.ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa'dan sorumlu üst düzey diplomat vekili Dereck Hogan da İsveç'in, Litvanya'nın başkentinde NATO liderler zirvesinin yapılacağı 11-12 Temmuz'a kadar ittifakın bir üyesi olmasını umduğunu dile getirdi.Hogan gazetecilere verdiği demeçte, "Türk hükümetiyle, biz de dahil tüm müttefiklerimizin İsveç'in artık üyeliğe hazır olduğuna dair net kanaatlerini kapsamlı şekilde görüştük. Hem Türkiye'nin hem de Macaristan'ın İsveç'in katılım protokollerini zirveden önce onaylamasını dört gözle bekliyoruz." dedi.Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, geçtiğimiz yıl İsveç ve Finlandiya'yı askeri tarafsızlık politikalarından vazgeçmeye ve NATO üyeliği için başvurmaya itmişti.Türkiye "terör örgütlerine kol kanat germe" ve "istenilen terör örgütü üyelerini iade etmeme" gerekçeleri ile her iki ülkenin de üyeliğine sert şekilde itiraz etmişti.Bu itiraz noktalarına ilişkin somut bir adım atılmamış olmasına rağmen Finlandiya'nın vetosu kaldırılıp geçen ay resmen NATO üyesi olunca İsveç de üyelik için yeniden bastırmaya başladı.Billstrom "B planı veya buna benzer bir şey olmayacak. B planımız, A planıdır ve bu da NATO'ya tam üyeliktir. Ben ve hükümetim Vilnius'a kadar bunun için çalışacağız" dedi.Türkiye'nin tutumu ise 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu sonuçlarına göre değişebilir.Billstrom, Türkiye'de ortalık yatıştıktan sonra onay sürecinin başlamasını umduğunu belirtiyor.İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermek amacıyla geçen yıl Haziran ayında Madrid'de üçlü bir anlaşma yapmıştı.İsveç'in üyeliğine Türkiye'nin yanı sıra Macaristan'ın da itirazları var.Macaristan da İsveç'in başvurusuna, İsveç başbakanının Macar lider Viktor Orban'ın demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusundaki siciline yönelik eleştirilerinden duyduğu rahatsızlığı gerekçe göstererek itiraz etmişti.Billstrom, Budapeşte'nin İsveç'in üyeliğine ne gibi itirazlarının olduğunun hala belirsiz olduğunu söylüyor.Bu noktada Macaristan Rusya ile görece yakın durmaya devam ettiği için bunu Moskova'ya bir jest olarak yaptığı düşünülüyor.