Samanyolu Haber /Dünya / Rus ordusu hastaneye füze saldırısı düzenledi, 2 ölü, 30 yaralı /27 Mayıs 2023 10:32

Rus ordusu hastaneye füze saldırısı düzenledi, 2 ölü, 30 yaralı

Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna'nın Dnipro kentine Rusya'nın düzenlediği roket saldırısında bir hastane ağır hasar gördü.

SHABER3.COM

Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna'nın Dnipro kentine Rusya'nın düzenlediği roket saldırısında bir hastane ağır hasar gördü.Ukraynalı yetkililer saldırıda en az 2 kişinin öldüğünü ve 2'si çocuk onlarca kişinin de yaralandığını bildirdi

Ukrayna'nın Dnipro kentindeki bir hastaneye Rus güçlerince füze saldırısı düzenlendi, saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 30 kişi de yaralandı.

Dnipro Bölgesi Devlet İdaresi Başkanı Sergiy Lisak, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Dnipro kentindeki bir hastaneye yönelik füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırı sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 2'si çocuk olmak üzere 30 kişinin yaralandığını kaydeden Lisak, enkaz altında bulundukları bilinen 3 kişiden henüz haber alamadıklarını kaydetti.

Zelenskiy'den Dnipro saldırısına tepki

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamasında, Dnipro'ya füze saldırısının gerçekleştirildiğini ifade ederek, Rus ordusunu Ukrayna'da sivillere karşı "terör eylemleri" düzenlemekle suçladı.

Rusya'dan Batı'ya uyarı: 'Ukrayna'ya F-16 tedarik edilirse büyük riskler oluşur'
Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Zelenskiyi, Ukrayna'nın savaşta zaferi elde etmesi gerektiğini kaydetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rus ordusu hastaneye füze saldırısı düzenledi, 2 ölü,... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:59:34