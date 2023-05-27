Rus ordusu hastaneye füze saldırısı düzenledi, 2 ölü, 30 yaralı

Zelenskiy'den Dnipro saldırısına tepki

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamasında, Dnipro'ya füze saldırısının gerçekleştirildiğini ifade ederek, Rus ordusunu Ukrayna'da sivillere karşı "terör eylemleri" düzenlemekle suçladı.

Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna'nın Dnipro kentine Rusya'nın düzenlediği roket saldırısında bir hastane ağır hasar gördü.Ukraynalı yetkililer saldırıda en az 2 kişinin öldüğünü ve 2'si çocuk onlarca kişinin de yaralandığını bildirdiUkrayna'nın Dnipro kentindeki bir hastaneye Rus güçlerince füze saldırısı düzenlendi, saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 30 kişi de yaralandı.Dnipro Bölgesi Devlet İdaresi Başkanı Sergiy Lisak, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Dnipro kentindeki bir hastaneye yönelik füze saldırısı düzenlediğini belirtti.Saldırı sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 2'si çocuk olmak üzere 30 kişinin yaralandığını kaydeden Lisak, enkaz altında bulundukları bilinen 3 kişiden henüz haber alamadıklarını kaydetti.Rusya'dan Batı'ya uyarı: 'Ukrayna'ya F-16 tedarik edilirse büyük riskler oluşur'Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Zelenskiyi, Ukrayna'nın savaşta zaferi elde etmesi gerektiğini kaydetti.