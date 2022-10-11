Samanyolu Haber /Dünya / İsveç, patlamalarla ilgili bulguları Rusya ile paylaşmayacak /11 Ekim 2022 09:15

İsveç, patlamalarla ilgili bulguları Rusya ile paylaşmayacak

İsveç, Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarındaki patlamalarla ilgili soruşturmanın bulgularını Rus yetkililer ya da boru hattının sahibi Gazprom'la paylaşmayacağını duyurdu.

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Geçtiğimiz haftalarda İsveç münhasır ekonomik bölgesinde meydana gelen hadise sonrası başlatılan olay yeri incelemesinde savcılar kontrollü patlama izleri bulunduğunu ve sabotajdan şüphelendiklerini duyurmuştu.

Geçen hafta Rus Başbakan Mihail Mişustin de İsveç hükümetine mektup göndererek Rus uzmanların ve Gazprom'un da soruşturmaya dahil edilmesini istemiş fakat bu talep İsveç tarafından reddedilmişti.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson pazartesi günü yaptığı açıklamada değil Rusları dahil etmek kendi bulgularını bile paylaşmayacaklarını belirtti.
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