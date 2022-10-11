İsveç, patlamalarla ilgili bulguları Rusya ile paylaşmayacak

Geçtiğimiz haftalarda İsveç münhasır ekonomik bölgesinde meydana gelen hadise sonrası başlatılan olay yeri incelemesinde savcılar kontrollü patlama izleri bulunduğunu ve sabotajdan şüphelendiklerini duyurmuştu.



Geçen hafta Rus Başbakan Mihail Mişustin de İsveç hükümetine mektup göndererek Rus uzmanların ve Gazprom'un da soruşturmaya dahil edilmesini istemiş fakat bu talep İsveç tarafından reddedilmişti.



İsveç Başbakanı Magdalena Andersson pazartesi günü yaptığı açıklamada değil Rusları dahil etmek kendi bulgularını bile paylaşmayacaklarını belirtti.