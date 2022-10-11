Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısını vurdu

Kış zorlu geçecek

Kiev'de halk metro ve sığınaklara kaçtı

Odessa'da Rus füze ve kamikaze İHA'ları düşürüldü

Zelenskiy'e göre Rusya panik ve kaos amaçlıyor

Putin, Ukrayna’yı uzun menzilli silahlarla hedef aldıklarını açıkladı

Euronews'ingöre, Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasına göre askeri yönetim, iletişim ve enerji sistemlerinin unsurlarına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla düzenlenen saldırılarda en az 11 sivil hayatını kaybetti, 64 kişi de yaralandı.Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına göre, Rusya'dan sabah saatlerinde 75 roket fırlatıldı. Bunlardan 41'i Ukrayna hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildi.Ukrayna'da sabah saatlerinde Kiev'in yanı sıra Harkiv, Lviv, Dnipro, Jitomir, Hmelnitski, Slavyanski, Zaporijya kentleri ile Mikolayiv ve Odessa bölgelerinde patlama sesleri duyuldu.Ukrayna Devlet Acil Servisinin açıklamasında, Rus bombardımanları sonucunda başta Kiev olmak üzere ülkenin 8 bölgesinde enerji tedarik unsurları olmak üzere kritik altyapıların vurulduğu bilgisi verilerek 30'dan fazla yangının çıktığı belirtildi.Lviv, Poltava, Sumy ve Harkiv bölgelerinde elektriğin kesildiği aktarılan açıklamada, "1000'den fazla kişi ve yaklaşık 120 birim acil servis ekipmanı, yangınla mücadele ve acil kurtarma operasyonlarına katıldı," ifadesi kullanıldı.İlerleyen saatlerde ülkenin batısındaki Lviv bölgesine elektrik sağlanırken diğer bölgelere ne zaman elektrik verileceği konusu belirsizliğini koruyor.Yetkililer halktan enerji tüketimlerini sınırlandırmasını isterken Avrupa şebekesine yapılan elektrik ihracatını da durdurduklarını açıkladı. Başkent Kiev'de halktan ve şirketlerden akşam saat 5 ile 10 arasında elektrik tüketimlerini azaltmaları ve ışıklı reklam tabelası bulunanların bunları söndürmeleri istendi.Rus işgalinin kısa zamanda sona ermeyeceğinin anlaşılmasının ardından Ukraynalı yetkililer, Rusların altyapıya saldırılar düzenleyebileceği uyarısında bulunup kışa hazırlık yapılmasını istemişti. Son saldırılar bu endişeleri artırdı.Ukrayna askeri istihbaratı, saldırının ana amacının ülkedeki termal elektrik santrallerini imha etmek, Ukraynalılar arasında paniğe yol açmak ve Avrupalı kamuoyunun gözünü korkutmak olduğunu açıkladı.Öte yandan her ne kadar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hafta sonunda Kerç Köprüsü'ndeki patlamanın intikamının alınacağını açıklasa da Reuters'e konuşan Amerikalı emekli general Ben Hodges böylesine kapsamlı ve yoğun bir saldırının hazırlığının muhtemelen Kerç Köprüsü'ndeki patlamadan önce yapılmış olabileceğini belirtti.Rus güçlerinin, Kiev'in merkezindeki Şevçenkivsk semtine fırlattığı füzeler, buradaki parklara, yollara, binalara ve diğer altyapıya hasar verdi.Patlamalar sonucu Şevçenkivsk semtinde araçlar yandı. Füzeler, insanların bulunduğu parklarda ve araçların geçtiği yollarda derin çukurlar açtı.Kiev'de meydana gelen şiddetli patlamalar sonucu halk, metrolara ve sığınaklara indi.Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba, yaptığı açıklamada, "Bölgenin üç yerine kritik ve sivil altyapıya yönelik saldırılar gerçekleştirildi. Yaralılar var, insanlar enkaz altında." dedi.Ukrayna'nın Odessa bölgesi de Rus füze ve kamikaze İHA'ları tarafından hedef alındı.Odessa Bölge Valisi Maksim Marçenko, yaptığı açıklamada, Odessa bölgesinde şu ana kadar 3 füzenin vurulduğunu ve 5 kamikaze İHA'sının düşürüldüğünü aktararak bölge sakinlerinden sığınaklarda kalmaya devam etmelerini istedi.Marçenko, "Odessa'da patlamalar duyuldu, hava savunma sistemi çalışıyor." dedi.Nikolayev Bölge Valisi Vitaliy Kim de Rusya’nın Astrahan bölgesinden 47 roketin fırlatıldığını duyurarak Ukrayna’ya üçüncü dalga saldırının başladığını kaydetti.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırılar sonrası yaptığı açıklamada, "(Rusya'nın) İki hedefi var. Birincisi, ülke genelindeki enerji tesisleri. Ülkemizin enerji altyapısını yok ederek panik ve kaos oluşturmak istiyorlar. İkinci hedefleri, insanlardır. Bu hedefler özel olarak seçilmiştir." ifadelerini kullandı.Açıklamada, zor bir sabah yaşadıklarını, ülkesine Rusya'dan düzinelerce füze ve İran üretimi Şahid kamikaze İHA'ları ile saldırı yapıldığını vurgulayan Zelenskiy, "Ukraynalılara bugün sığınaklarda kalma" çağrısında bulundu.Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın başkent Kiev'in merkezini kasıtlı olarak bombaladığını belirterek, "Rusya, savaş hattında savaşmaya değil ancak sivilleri öldürme yeteneğine sahip." ifadesini kullandı.Podolyak, Ukrayna'nın şu anda konuşmak yerine hava savunma sistemlerine ve uzun menzilli füzelere ihtiyacı olduğunu kaydetti.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da belirledikleri tüm hedefleri vurduklarını duyururken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin saldırılara ilişkin, "Bu sabah Ukrayna’nın enerji, askeri ve iletişim altyapısına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı gerçekleştirdiklerini" söyledi.Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile gerçekleştirdiği toplantıda, Ukrayna’yı Rusya’da çeşitli terör eylemleri yapmakla suçladı.Kırım köprüsündeki patlamanın Rus sivil ve kritik altyapısına yönelik bir saldırı olduğunu aktaran Putin, “Saldırıyı Ukrayna istihbaratının organize ettiği açıktır. Kiev rejimi, uzun süredir terör yöntemlerini kullanıyor.” dedi.