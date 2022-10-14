Samanyolu Haber /Dünya / İsveç’te hükümeti kurmak için anlaşma sağlandı /14 Ekim 2022 14:19

İsveç’te hükümeti kurmak için anlaşma sağlandı

İsveç'te ılımlı Muhafazakar Parti hükümeti kurmak için anlaştı.

SHABER3.COM

İsveç’te ılımlı Muhafazakar Parti’nin (M) lideri Ulf Kristersson, yeni hükümeti kurma konusunda diğer partilerle anlaştıklarını söyledi. Kristersson, mecliste düzenlediği basın toplantısında, sağ bloktan Liberal Parti ve Hristiyan Demokrat Partisi ile üçlü koalisyon kuracağını, dışarıdan aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi’nin hükümete destek vereceğini belirtti.


İsveç için en iyi anlaşmayı yaptıklarını düşündüğünü vurgulayan Kristersson, “İsveç’in ciddi sorunları var. Uyuşturucu çetelerinin artan şiddet çatışmaları, göç, enerji, sağlıkta uzun bekleme süreleri, düzensiz okullar, ekonomi ile ilgili endişeler. İsveç için İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra en zor süreç. Bunların çözümü kolay değil ve zaman alacak. Bu sorunlar nedeniyle hükümeti bir an önce kurma kararı aldık” ifadelerini kullandı.

Kristersson’un yeni kurulan hükümeti güvenoyu alabilmesi için 17 Ekim’de meclise sunması bekleniyor.

Ülkede 11 Eylül’de yapılan genel seçim sonucuna göre, sağ blok partiler yüzde 49,6, azınlık hükümeti ile iktidardaki sol blok partiler ise yüzde 48,9 oy aldı. Buna göre, 349 sandalyeli parlamentoda sağ blok partileri 176, sol blok partileri 173 sandalye kazandı. Seçimlerde aşırı sağ görüşlü İsveç Demokratlar Partisi’nin (SD) oyunu yüzde 20,5’e yükselterek ülkenin 2. büyük partisi konumuna gelmesi dikkati çekti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsveç’te hükümeti kurmak için anlaşma sağlandı Sonraki Haber >>

Soylu'nun kafasına Türk bayrağı düştü

Soylu'nun kafasına Türk bayrağı düştü

Beş adet portatif tuvalet için kurdele kesip açılış yaptılar

Beş adet portatif tuvalet için kurdele kesip açılış yaptılar

Vatandaş "Erdoğan'a oy yok" dedi

Vatandaş

AKP'li Metin Külünk'ten ilginç dolar çözümü

AKP'li Metin Külünk'ten ilginç dolar çözümü

Azerbaycan’da 36 gün önce ortadan kaybolan Uğur Demirok’u MİT kaçırmış!

Azerbaycan’da 36 gün önce ortadan kaybolan Uğur Demirok’u MİT kaçırmış!

'İstifa edecek' denen Süleyman Soylu'nun asıl planı ortaya çıktı!

'İstifa edecek' denen Süleyman Soylu'nun asıl planı ortaya çıktı!

TBMM kürsüsünde çekiçle cep telefonunu parçaladı

TBMM kürsüsünde çekiçle cep telefonunu parçaladı

Amca 2 dakikada AKP dönemini özetledi

Amca 2 dakikada AKP dönemini özetledi

Göktaşı Japonya'da geceyi aydınlattı!

Göktaşı Japonya'da geceyi aydınlattı!

Çömez: Erdoğan yalan söylüyor, parti kurulmadan önce de ABD'ye gitti

Çömez: Erdoğan yalan söylüyor, parti kurulmadan önce de ABD'ye gitti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:45:07