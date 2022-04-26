İsveç ve Finlandiya, NATO üyeliğine başvuruda gün sayıyor

İskandinav basınında çıkan haberlere göre Finlandiya ve İsveç, NATO’ya katılmak için Mayıs ayında başvuru yapmayı planlıyor.







Rusya’nın iki aydır devam eden Ukrayna işgali, İsveç ve Finlandiya’nın uzun yıllardır sürdürdükleri askeri tarafsızlığın ulusal güvenliği sağlamanın en iyi yol olup olmadığı konusunu sorgulamasına neden oldu.





Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı ilhak etmesinden bu yana NATO ittifakı ile işbirliğini artıran İskandinav ülkeleri, yine de ittifak dışında kalmayı tercih etmişti.





Finlandiya’daki Iltalehti ve İsveç’teki Expressen gazetelerinin konuya yakın kaynaklara dayandırdıkları haberlere göre, iki ülke Mayıs ayında NATO’ya katılmak için başvuruda bulunmayı hedefliyor.





Iltalehti’ye göre, Finlandiya ve İsveç liderleri 16 Mayıs haftasında buluşmayı ve sonrasında ittifaka katılmak için başvuru planlarını kamuoyuna açıklamayı planlıyor.





UKRAYNA İŞGALİ, FİNLANDİYA VE NORVEÇ’İN FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Rusya ile 1.300 kilometrelik sınırı paylaşan ülkesinin, ittifaka katılmak için başvuruda bulunup bulunmama kararını “aylar değil, haftalar içinde oldukça hızlı” vereceğini duyurmuştu.





İsveçli mevkidaşı Magdalena Andersson da ülkesinin “Rusya’dan gelecek her türlü harekete hazırlıklı olması” gerektiğini bildirdi. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, geniş kapsamlı bir güvenlik politikası incelemesinin planlandığı gibi 31 Mayıs yerine 13 Mayıs’a kadar tamamlanacağını söyledi.





Son kamuoyu yoklamalarına göre Finlilerin yüzde 68’inin ittifaka katılmayı destekliyor. Bu oran, Rusya’nın Ukrayna işgalinden önceki rakamın iki katından fazla. Yüzde 12’lik kesim ise üyeliğin karşısında. Anketler, İsveçlilerin çoğunluğunun da üyeliği desteklediğini gösteriyor.





Kremlin, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği durumunda, Moskova’nın nükleer silahları konuşlandırmak da dahil olmak üzere Baltık’taki savunmasını güçlendireceği uyarısında bulundu.





İskandinav ülkelerinden Norveç ise kuruluşundan beri ittifaka üye.