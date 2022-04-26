Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa Konseyi ve AB’den 'Kavala derhal serbest bırakılsın' çağrısı /26 Nisan 2022 17:18

Avrupa Konseyi ve AB’den 'Kavala derhal serbest bırakılsın' çağrısı

Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği, Gezi davasında çıkan kararlara tepki göstererek İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasını istediler.

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İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin üçüncü Gezi davasında, işadamı Osman Kavala ve yargılamaya katılan tüm sanıkları mahkum eden kararı, Avrupa Konseyi’nde yankı buldu.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Milatoviç, “Osman Kavala masumdur, muhalifleri susturmak isteyen bir hukuk sisteminin kurbanıdır ve derhal serbest bırakılmalıdır” dedi.

AKPM Genel Kurul bahar toplantısında, 2021 raporunu sunan Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Milatoviç, “Bazı ülkelerde, insan hakları savunucuları ve gazetecilerin üzerinde artan baskıları da tespit ediyoruz. Maalesef, Osman Kavala’nın durumu son derece üzücü bir şekilde bunu yansıtıyor” dedi.

“HUKUK SİSTEMİNİN KURBANI”
Kavala’nın, dün Türk mahkemesi tarafından, “suç işlediğine dair hiçbir kanıt ya da dayanak olmadan, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığını” kaydeden Milatoviç, “Bu tavır, 2018 yılı Aralık ayında AİHM’in ‘Kavala’nın serbest bırakılmasına’ ilişkin kararına aykırı ve Bakanlar Komitesi’nin Kavala’nın serbest bırakılması çağrısını yanıtsız bırakan Türk yetkililerinin insan hakları ve hukuk devletini hiçe saydıklarının bir göstergesi. Bay Kavala masumdur, zaten 4 yıldır hapiste. Kavala ve diğerleri, insan hakları savunucuları, avukatlar, gazeteciler, yani asla cezaevinde olmaması gerekenleri susturmak isteyen bir hukuk siteminin kurbanıdır. Ve derhal serbest bırakılmalıdır” diye konuştu.

“DERİN BİR HAYAL KIRIKLIĞI”
Kısa süre önce de Kavala davasında Türkiye’nin işbirliğini reddetmesinden dolayı ihlal prosedürünü uygulamaya sokan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Tiny Kox yaptığı açıklamada, “Osman Kavala’nın bir İstanbul mahkemesi tarafından müebbet hapis cezasına çarptırılması beni derin hayal kırıklığına uğrattı” dedi.

“Yaklaşık beş sene tutuklu kalması ve şu anda da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ihlal ettiği ortada olan yargı süreci sonunda ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış olması şoke edici” diyen Kox, “Kavala daha fazla gecikmeden serbest bırakılmalıdır” açıklamasında bulundu.

BORRELL: AİHM KARARI GÖRMEZDEN GELİNİYOR
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, mahkeme kararı hakkında Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Osman Kavala’ya verilen müebbet hapis cezası ile diğer sanıklar için verilen ağır hapis cezaları aşırı sert bir tutumu gösteriyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararını görmezden geliyorlar. Temel hak ve özgürlüklere saygı göstermek, bugün her zamankinden daha önemli” dedi.
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