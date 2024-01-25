İsveç'e NATO kapısını açan kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.



Teklif, oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'sinin oyuyla kabul edilerek yasalaştı. 55 milletvekili teklife "ret" oyu verirken, 4 milletvekili "çekimser" oy kullandı.



İYİ Parti, Saadet Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Yeniden Refah Partisi, DEM Parti ve Demokrat Parti oylama öncesinde teklife ‘hayır’ diyeceklerini belirtmişti. AKP, CHP, MHP ve DEVA Partisi ise teklife ‘evet’ oyu vereceğini açıklamıştı.



RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI



Kuzey Atlantik Antlaşmasına (NATO) İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.



Buna göre, 5 Temmuz 2022'de Brüksel'de imzalanan "Kuzey Atlantik Antlaşmasına İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokol"ün onaylanması uygun bulundu.



Kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.



İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak ilgili protokolü onayladığı belirtildi. Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;



"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunun yayımlanmasına karar vermiş ve İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak ilgili protokolü onaylamıştır."



İSVEÇ KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILADI



İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Böylece İsveç'in NATO üyeliği yolunda önemli bir kilometre taşı daha aşıldı." ifadesini kullandı.



İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström de X paylaşımında, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip ) Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin (İsveç'in NATO üyeliği) karar alma süreci tamamlandı. Bundan sonra İsveç'in üye olabilmesi için geriye yalnızca Macaristan'ın onayı kaldı." değerlendirmesinde bulundu.