İsveç'in yeni sağcı hükümetinden radikal karar

Hükümetin yeni kabineyi açıklamasıyla bugün göreve başlayan Dışişleri Bakanı Tobias Billström haber ajansı TT'ye verdiği röportajda, bu kavramın Orta Doğu başta olmak üzere birçok ülkede "diplomatik soğuma" yarattığına dikkat çekti ve "Cinsiyet eşitliği İsveç'in ve hükümetin temel değerlerinden biri. Ama bundan sonra bu ifadeyi kullanmayacağız" dedi.







İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström





2014 yılında ülkedeki Sosyal Demokrat hükümetin Dışişleri Bakanı Margot Wallström tarafından başlatılan "feminist dış politika" resmi olarak "dünya genelinde sayısız kız ve kadının günlük hayatlarını tanımlayan ayrımcılık ve sistematik itaate karşı yanıt" olarak ifade ediliyor.





Ilımlı Muhafazakar Parti, Liberal Parti (L) ve Hristiyan Demokrat Partisi'nden oluşan üçlü koalisyon hükümetinin bugün bir basın toplantısıyla açıkladığı yeni kabinenin en genç üyesi 26 yaşındaki Romina Pourmokhtari oldu.

Açıklamanın ardından bakanlığın internet sitesinde yer alan konuya ilişkin çeşitli yazılar da kaldırılmaya başlandı.Bakan Wallström'ün 2015 yılında Suudi Arabistan'daki kadın haklarına ilişkin eleştirel açıklamaları Suudi Arabistan'ın Stokholm büyükelçisini geri çağırmasıyla sonuçlanmıştı.Politikanın sonuçlarına ilişkin bilançoyu belirlemek zor. Ancak 2018'de yayımlanan bir belge, Moldova'da kadınların temsili konusunda taban belirlemeye dair getirilen bir yasanın İsveç'teki yasadan ilham aldığını ifade etti. Bir başka örnek de Kolombiya'dan.Kolombiya'da 2016'da imzalanan barış anlaşmasında kadın ve erkeklerin eşitlik prensiplerinin eklenmesinde yine Stokholm'e atıfta bulunuldu.Ancak Wallstrröm'ün 2019 yılında bakanlık görevinden ayrılmasından bu yana İsveç yavaş yavaş kavrama olan vurguyu azalmaya başladı.İsveç'in yeni İklim ve Çevre Bakanı Romina Pourmokhtari (ortada)JONATHAN NACKSTRAND/AFP or licensorsİklim aktivisti Greta Thunberg'in ülkesi İsveç'in yeni İklim ve Çevre Bakanı olan İran asıllı Pourmokhtari görevinde fark yaratmak istediğini açıkladı. Seçimlerde değişim istediğini ve bunun gerçekleştiğini belirten Liberal Partili Pourmokhtari "Ilımlılar ve Hristiyan Demokratlarla hükümeti kurduk ve bunun bir parçası olmaktan çok mutluyum" diye konuştu.Üçlü koalisyon hükümetine aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi (SD) dışarıdan destek veriyor.Ilımlı Muhafazakar Parti lideri Ulf Kristersson'un liderliğinde 24 bakanlıktan oluşan kabinede 13 erkek, 11 kadın bakan bulunuyor.