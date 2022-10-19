Rolls Royce ilk yüzde 100 elektrikli modelini tanıttı

haberine göre, Spectre'ın özellikleri, testler son aşamasında olduğu için henüz açıklanmadı ancak ön veriler 520 kilometre menzil ve 0'dan 100 km hıza 4.4 saniyede ulaşabileceğini belirtiyor. Euronews'ingöre, Spectre'ın özellikleri, testler son aşamasında olduğu için henüz açıklanmadı ancak ön veriler 520 kilometre menzil ve 0'dan 100 km hıza 4.4 saniyede ulaşabileceğini belirtiyor.









































İlk Spectre modellerinin 2023'ün dördüncü çeyreğinde yollarda görülmeye başlanması bekleniyor.











Resmi bir fiyat açıklanmadı ancak Rolls-Royce, Spectre'ın fiyatının Cullinan ve Phantom modelleri arasında kalacağını söylüyor.









Rolls-Royce CEO'su Torsten Müller-Ötvös şöyle konuştu:"Tarihin ilk tam elektrikli Rolls-Royce'u olan Rolls-Royce Spectre uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir proje. 520 kilometre menzil sunacak teknolojiyi elimizde bulundurduğumuz bir aşamadayız. Kurucu babalarımızdan Charles Rolls'un bu alandaki bir kehaneti 122 yıl geriye gidiyor. 1900'de ilk kez elektrikli araba kullanıyordu ve bunun bir araba için ideal tahrik olduğunu düşünüyordu."Spectre'nin tamamen alüminyum şasisi de pilleri otomobilin yapısına entegre ederek önceki Rolls-Royce'tan yüzde 30 daha sağlam olmasını sağlıyor.Rolls-Royce, Spectre'ı Eylül 2021'de test etmeye başladı ve şimdiye kadar 2,5 milyon kilometrelik kapsamlı testlerden geçtiği belirtildi.Torsten Müller-Ötvös, Rolls-Royce satışlarının hayat pahalılığı gibi ekonomik sorunlardan etkilenmediğini iddia ediyor ve şunları söylüyor:"Burada gerçek bir lüks maldan bahsediyoruz. Ve dünyada çok küçük bir segmentte faaliyet gösteriyoruz. Lüks segmentte talep hala çok güçlü. 2022 yine rekor bir yıl olacak. Bu nedenle, diğer segmentlerde olanlardan farklı olduğunu söyleyebiliriz."İki kapılı süper coupe'nin denizcilik tasarımlarından ve çağdaş sanattan ilham aldığı kaydediliyor.