İsviçre Beypazarı sodasını yasakladı

İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik İşleri Dairesi, Beypazarı marka sodalarda aşırı seviyede bor tespit edildiğini bildirdi.





T24'ün haberine göre, Daire tarafından yayımlanan kamuoyu uyarısında ürünün tüketiminin sağlık riski oluşturduğu belirtildi ve tüketilmemesi tavsiye edildi.





İSVİÇRE'DEN 'DERHAL SATIŞTAN ÇEKİN' KARARI

Sodanın İsviçre'deki dağıtımcısı BAK-SAN GmbH'nin ürünü derhal satıştan çektiği ve geri çağırma işlemlerini başlattığı bildirildi.





İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik İşleri Dairesi tarafından yapılan açıklamada yüksek seviyede borun fetal gelişimi ve doğurganlığı etkilediğinin düşünüldüğü ifade edildi.









Açıklamada, "Bu sebeple ürünün uzun vadede sağlık riski göz ardı edilemez" denildi.



