Samanyolu Haber /Dünya / İsviçre eski Özbekistan lideri Kerimov'un kızı Gülnara'ya ait 857 milyon dolara el koydu /30 Eylül 2023 11:36

İsviçre eski Özbekistan lideri Kerimov'un kızı Gülnara'ya ait 857 milyon dolara el koydu

İsviçre'de savcılar, eski Özbekistan lideri İslam Kerimov'un kızı Gülnara Kerimova'yı, yüz milyonlarca dolar rüşvet parasını aklayan uluslararası bir suç şebekesini yönetmekle suçladı. 2005-2013 dönemini kapsayan soruşturma kapsamında, Kerimova'nın 857 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu.

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Gülnara Kerimova, zimmetine para geçirme suçlamasıyla 2014'ten bu yana Özbekistan'da hapis yatıyor. Kerimova, kârlı telekomünikasyon ihaleleri karşılığında rüşvet aldığı suçlamalarını reddediyor.

Kerimova, babası İslam Kerimov'un iktidarda olduğu dönemde, büyük bir nüfuz sahibiydi. Kendi mücevher markası ve televizyon kanalı vardı, ayrıca Googosha adıyla pop şarkıları da çıkartmıştı.

İsviçre'deki iddianamede, bir Rus telekom firmasının Özbek kolunu işleten ve adı verilmeyen bir iş insanı da hedef alındı.

Kerimova, Özbekistan'ın telekom sektörüne erişim karşılığında rüşvet almak ve parayı İsviçre'de ve diğer ülkelerde bulunan hesaplar aracılığıyla aklamakla suçlanıyor.

Ağustos ayında da İngiltere'de değeri 20 milyon sterlini aşan Kerimova'ya ait 3 lüks mülke el konulmuştu.

Savcılar, hesaplardaki isimlerin sahte olduğunu ve paranın asıl sahibinin Kerimova olduğunu saklamak için kullanıldıklarını ileri sürüyor.

Kerimova, Özbekistan'ın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Temsilcisi olarak, diplomatik dokunulmazlığa sahipti.

İsviçre, 2013'te bu konumunu kaybetmesi sonrası, Kerimova'nın hesaplarını incelemeye başlamıştı.

Kerimova ve şebekesi hakkında Fransa, Norveç, Hollanda, ABD ve İnglitere'de de adli soruşturma yürütülmüştü.
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