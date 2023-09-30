'Kör Galip' lakaplı Galip Haktanır yaşamını yitirdi!

GALİP HAKTANIR KİMDİR?

TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın hayatta olan en yaşlı futbolcusu, 'Kör Galip' lakaplı Galip Haktanır'ın 102 yaşında vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 5'i A Milli Takım, 1'i de B Milli Takım olmak üzere toplam 6 müsabakada ay-yıldızlı formamızı terleten Galip Haktanır, kulüp kariyerinde ise 16 sezon boyunca Vefaspor forması giymişti. Merhum Galip Haktanır'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Vefaspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."Galip Haktanır, 1 Şubat 1921 tarihinde Bursa'da doğdu. Darüşşafaka Lisesi'nde okurken futbola başladı ve kısa sürede yetenekleriyle dikkat çekti. 1942 yılında Darüşşafaka Lisesi'nden mezun olduktan sonra Vefa Spor Kulübü'ne transfer oldu.Vefa Spor Kulübü'nde 15 yıl forma giyen Galip Haktanır, bu süreçte 1944-45 ve 1945-46 sezonlarında İstanbul Ligi'nde ikincilik, 1946-47 sezonunda ise üçüncülük elde etti. 1948 yılında millî takıma çağrılan Galip Haktanır, 10 kez millî formayı giydi.Futbol kariyerini 1957 yılında noktalayan Galip Haktanır, daha sonra teknik direktörlük yapmaya başladı. Vefa, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Altay, Adana Demirspor ve Göztepe gibi takımlarda teknik direktörlük yapan Galip Haktanır, 1976-77 sezonunda Vefa ile Türkiye Kupası'nı kazandı.Galip Haktanır, futbol kariyeri boyunca gösterdiği başarılarla Türk futbol tarihine damga vurdu. "Kör Galip" lakabıyla da tanınan Haktanır, futbol zekası, tekniği ve liderlik özellikleriyle Türk futbolunun önemli isimlerinden biri oldu.- Vefa ile İstanbul Ligi (2): 1944-45, 1945-46- Türkiye ile Balkan Kupası (1): 1948- Vefa ile Türkiye Kupası (1): 1976-77- 10 maç, 2 gol- Vefa (1957-60, 1966-68, 1976-77)- Galatasaray (1960-61)- Fenerbahçe (1961-62)- Beşiktaş (1962-63)- Altay (1963-64)- Adana Demirspor (1964-65)- Göztepe (1965-66)- Ankaragücü (1968-69)- Adana Demirspor (1969-70)- Vefa (1971-72)- Galatasaray (1972-73)- Beşiktaş (1973-74)- Altay (1974-75)- Vefa (1975-76)