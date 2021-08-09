İsviçre Milli Takımı'nın yeni hocası bir Türk

Teknik direktör Murat Yakın, İsviçre Milli Takımı'nın yeni hocası oldu.





Vladimir Petkovic'in Fransa Ligi takımlarından Bordeaux'un başına geçmesinin ardından İsviçre Milli Takımı'nın yeni patronu belli oldu.





İsviçre basını, Murat Yakın'ın Vladimir Petkovic'in ardından İsviçre Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olacağını duyurdu.





Murat Yakın'ın yardımcılığını, kardeşi Hakan Yakın yapacağı öne sürüldü. Öte yandan resmi açıklamanın pazartesi günü yapılacağı belirtildi.





1998-2000 yıllarında Fenerbahçe forması giyen 46 yaşındaki Murat Yakın, Basel, Spartak Moskova, Grasshoppers, Sion ve FC Schaffhausen gibi takımları da çalıştırdı.