Samanyolu Haber /Gündem / İsviçre'den Rusya'ya karşı yeni yaptırım /16 Mart 2022 18:37

İsviçre'den Rusya'ya karşı yeni yaptırım

İsviçre, Rusya'ya karşı yaptırımları genişletti. Buna göre, yaptırım listesine aralarında önde gelen iş insanları ve oligarkların da bulunduğu 200 civarında Rus vatandaşı eklendi.

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İsviçre Federal Hükümeti, Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımları genişleterek, 200'den fazla Rus iş insanı, oligark ve kuruluşu yaptırım listesine aldığını açıkladı.

Buna göre, yaptırım listesine aralarında önde gelen iş insanları ve oligarkların da bulunduğu 200 civarında Rus vatandaşı eklendi.

Tarafsızlığı ve uluslararası barış görüşmelerine ev sahipliği yapmasıyla bilinen İsviçre, 28 Şubat'ta Rusya'ya karşı Avrupa Birliği (AB) ile aynı yaptırımları uygulama kararı almıştı.

Hükümetten bugün yapılan yazılı açıklamada, Ekonomi Bakanı Guy Parmelin'in "Rusya'nın Ukrayna'da uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal etmesiyle bağlantılı" 200'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanmasını onayladığı belirtildi. Açıklamada, "İsviçre'nin yaptırım listesi şimdi tamamen AB'ninkiyle aynı" ifadesi kullanıldı.

197 Rus vatandaşına mali yaptırım ve seyahat kısıtlaması getirileceği aktarılan açıklamada, ayrıca ilave olarak 9 Rus kuruluşuna da mali yaptırım uygulanacağı ve kararın bugün saat 12.00'den itibaren yürürlüğe girdiği ifade edildi.

Açıklamada, yaptırım kararı alınanların isimlerine yer verilmezken, bu kişiler arasında oligarklar ve önde gelen iş insanları olduğu kaydedildi.
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