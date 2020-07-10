Samanyolu Haber /Gündem / İtalya 13 ülkeden gelen yolculara ülkeye giriş yasağı getirdi /10 Temmuz 2020 12:13

İtalya 13 ülkeden gelen yolculara ülkeye giriş yasağı getirdi

İtalya koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 13 ülkeden gelen yolcuların ülkeye girişine ve transit geçişine yasak getirdi.

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İtalya’da koronavirüs salgını ile mücadele devam ediyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 13 ülkeden gelen yolculara ülkeye giriş ve transit geçiş yasağı getirildiği duyuruldu. Bakanlık, son 14 gün içinde yasak getirdiği ülkeler ile doğrudan ve dolaylı tüm uçuşların askıya alındığını aktardı.
 
Öte yandan İtalya’nın 1 Temmuz’dan itibaren Avrupa Birliği ile uyumlu şekilde bazı ülkelere sınırlarını açmasının ardından geçtiğimiz günlerde Bangladeş'den gelen bir uçakta bazı yolcularda koronavirüse rastlanmıştı.

İtalya tarafından yolculara giriş yasağı getirilen ülkeler şöyle:

-Şili
-Kuveyt
-Kuzey Makedonya
-Ermenistan
-Bahreyn
-Bangladeş
-Brezilya
-Bosna Hersek
-Moldova
-Umman
-Panama
-Peru
-Dominik
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