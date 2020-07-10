İtalya 13 ülkeden gelen yolculara ülkeye giriş yasağı getirdi

İtalya’da koronavirüs salgını ile mücadele devam ediyor.





İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 13 ülkeden gelen yolculara ülkeye giriş ve transit geçiş yasağı getirildiği duyuruldu. Bakanlık, son 14 gün içinde yasak getirdiği ülkeler ile doğrudan ve dolaylı tüm uçuşların askıya alındığını aktardı.





Öte yandan İtalya’nın 1 Temmuz’dan itibaren Avrupa Birliği ile uyumlu şekilde bazı ülkelere sınırlarını açmasının ardından geçtiğimiz günlerde Bangladeş'den gelen bir uçakta bazı yolcularda koronavirüse rastlanmıştı.



